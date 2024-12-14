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В Госдуму внесут законопроект о 13-й пенсии ко дню рождения

14 декабря 2024 10:31
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в Госдуму внесут законопроект о 13-й пенсии ко дню рождения

Законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии ко дню рождения всем категориям пенсионеров будет внесен в Госдуму уже в следующем году. Об этом рассказал РИА Новости вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).

Этот законопроект, по словам депутата, прежде всего нацелен на оказание дополнительной поддержки пенсионерам в виде единовременной выплаты, которая будет приурочена к их дню рождения. Чернышов подчеркнул, что инфляция и рост стоимости жизни очень сказываются на материальном положении пенсионеров. Парламентарий считает, что подобная инициатива даст возможность пожилым россиянам не только почувствовать заботу со стороны государства, но и потратить полученные средства на личные нужды.

"В 2025 году мы повторно внесем на рассмотрение Госдумы законопроект о выплате 13-й пенсии ко дню рождения пенсионера​​​. Предложенный нами в 2023 году законопроект на эту тему, к сожалению, не был рассмотрен из-за юридических недочетов. Мы их учли и внесем доработанный документ", – сказал Чернышов.

Депутат рассказал, что выплата будет распространяться на все категории пенсионеров. Среди них – получатели пенсий по государственному обеспечению, страховых пенсий, а также пенсионеры из числа сотрудников силовых структур. Размер дополнительной материальной поддержки будет соответствовать сумме ежемесячной пенсии гражданина на момент получения.

Парламентарий уверен, что принятие закона станет шагом к восстановлению социальной справедливости и повышению уровня жизни старшего поколения.

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