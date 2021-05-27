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В Госдуму внесли законопроект о предоставлении детям от семи до 16-ти лет бесплатного проезда в транспорте

27 мая 2021 14:53
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По аналогии с уже существующим бесплатным проездом в нем детей до семи лет.

Депутат ЛДПР Максим Зайцев внес в Госдуму законопроект о предоставлении детям от семи до 16-ти лет бесплатного проезда в городском общественном транспорте, по аналогии с уже существующим бесплатным проездом в нем детей до семи лет, следует из базы данных нижней палаты парламента, передает РИА Новости.

Проект закона подготовлен с целью уточнения условий перевозки детей и оплаты проезда, и вносит изменения в статьи 2 и 20 Федерального закона "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта".

"... учитывая, что теперь Федеральным законом фактически допускается ситуация проезда лица, не достигшего возраста шестнадцати лет, следующего без сопровождения совершеннолетнего лица, без оплаты, то настоящим законопроектом предлагается установить, что перевозка пассажиров в возрасте от семи до шестнадцати лет осуществляется по бесплатному единому проездному документу, который предоставляет право на совершение неограниченного количества поездок", - говорится в пояснительной записке.

Таким образом, в случае принятия законопроекта детям от семи до шестнадцати лет будет гарантирован бесплатный проезд в городском общественном транспорте, отмечается в пояснении.

По мнению депутата, принятие законопроекта позволит усовершенствовать правоприменительную практику и не допустить ситуации нарушения проверки условий проезда детей.

 

Фото из открытых источников

Теги: законопроект бесплатный проезд в транспорте детям от семи до 16-ти лет

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