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В Госдуму внесли законопроект о российском движении детей и молодежи "Большая перемена"

19 мая 2022 17:35
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Согласно документу, участие в его деятельности будет добровольным. Владимир Путин может возглавить наблюдательный совет нового российского движения.

Группа депутатов и сенаторов в четверг внесла в Госдуму законопроект о российском движении детей и молодежи "Большая перемена". Текст размещен в думской электронной базе данных, передает ТАСС.

Президент России Владимир Путин может возглавить наблюдательный совет нового российского движения, говорится в документе.

"Наблюдательный совет движения возглавляет президент Российской Федерации. Состав наблюдательного совета движения утверждается и изменяется президентом Российской Федерации. Члены наблюдательного совета движения вправе совмещать членство в наблюдательном совете движения с замещением государственной должности РФ или должности федеральной государственной службы", - говорится в законопроекте.

Структура движения

Структуру самого движения образуют региональные отделения, формируемые в каждом субъекте РФ, местные отделения, формируемые в муниципальных образованиях, а также первичные отделения в образовательных организациях начального общего, основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального образования, дополнительного образования детей. Кроме того, первичные отделения формируются в организациях, образующих инфраструктуру молодежной политики, в организациях в области культуры и спорта, а также в организациях, осуществляющих работу с детьми и молодежью.

Законопроект предусматривает, что будут созданы такие органы движения, как съезд, наблюдательный совет, координационный совет, правление и председатель правления. Съезд движения является "высшим руководящим органом", который утверждает устав, определяет основные направления деятельности, а также утверждает программы развития движения на очередной период. Съезд движения созывается по решению правления, согласованному с координационным советом, не реже чем один раз в два года.

Координационный совет призван контролировать реализацию решений наблюдательного совета движения. Председателем координационного совета является заместитель председателя наблюдательного совета.

Правление движения подотчетно наблюдательному совету движения, координационному совету и съезду. Председатель правления является лицом, замещающим государственную должность РФ. К исключительной компетенции правления движения относятся созыв съезда и обеспечение реализации программы движения, принятие решений о создании и ликвидации региональных отделений, филиалов и представительств движения, в том числе за рубежом, назначение их председателей, а также решение других вопросов.

Согласно законопроекту состав наблюдательного совета движения может утверждаться и изменяться президентом РФ. К компетенции наблюдательного совета относятся определение приоритетных направлений использования средств и имущества, определение состава правления, утверждение повестки съезда, определение состава координационного совета и другие вопросы.

Цели движения

Согласно пояснительной записке, целями движения станут содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи, участие в воспитании детей, их профессиональной ориентации, организации досуга, создание возможностей для их всестороннего развития и самореализации, подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе.

Как отметил один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, цель детского движения заключается в предоставлении равного доступа к возможностям для развития всем детям и подросткам России. "У нас в стране много детских организаций, но они охватывают лишь небольшую часть детей. Нынешние вызовы требуют от нас современных, фундаментальных, сильных решений в вопросе воспитания, ответом на эти вызовы станет как раз создание движения "Большая перемена". По словам Метелева, дети вступают в движение добровольно.

Участники движения

Участниками российского движения детей и молодежи "Большая перемена" смогут быть школьники от шести лет, а также учащиеся колледжей и техникумов. Общественные объединения и НКО также смогут войти в российское детское движение, однако этого права будут лишены иноагенты.

Зарегистрированные общественные объединения, реестровые казачьи общества, общины коренных малочисленных народов, общественно полезные фонды, а также автономные некоммерческие организации вправе стать участниками движения, если они преследуют те же цели, что и движение. "Коллективными участниками движения не могут быть иностранные агенты", - подчеркивается в законопроекте.

Решение о приеме или исключении юридических лиц из движения принимает его правление.

Участниками движения также будут наставники - совершеннолетние лица, завершившие освоение образовательных программ среднего общего или профессионального образования и участвующие в воспитании и организации досуга участников. Уточняется, что наставниками не могут быть иностранные агенты и аффилированные с ними лица. "Наставники могут выполнять в движении функции вожатых и добровольцев. Наставниками также могут быть родители и иные законные представители участников", - подчеркивается в законопроекте.

Деятельность движения

"Большая перемена" сможет участвовать в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

"Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" дополняется положениями, позволяющими движению, наряду с другими общественными объединениями, которым соответствующее право предоставлено действующим законодательством, также участвовать в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - говорится в документе.

Изменения также вносятся в закон об образовании в РФ. Он дополняется положениями, позволяющими движению участвовать "в решении вопросов организации образовательного процесса", в том числе в разработке программ воспитания и календарных планов воспитательной работы, принятии локальных нормативных актов образовательных организаций. Движение сможет помогать родителям в воспитании детей, развитии их индивидуальных особенностей.

 

Фото:   pixabay

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