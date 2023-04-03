В Госдуме прокомментировали проект Минцифры об упрощении использования паспорта болельщика

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С декабря 2022 года ходить на футбольные матчи Российской премьер-лиги можно только по персональным картам болельщиков — Fan ID. Эта новация вызвала резкое неприятие у болельщиков и особенно фанатских группировок, которые объявили бойкот и перестали посещать игры чемпионата России по футболу. В конце марта Владимир Путин поручил кабмину до 1 мая 2023 года упростить использование Fan ID. И уже 3 апреля Минцифры опубликовало проект поправок в постановление Правительства, в котором есть предложения об упрощении идентификации для входа на трибуны для детей до 14 лет, пенсионеров и инвалидов. Насколько эта инициатива востребована, какие еще поправки могут понадобиться и может ли быть вообще отменен Fan ID в России, «Парламентской газете» рассказал председатель Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

- Дмитрий Александрович, некоторые СМИ уже поспешили заявить, что Минцифры предлагает отменить паспорта болельщиков для детей в возрасте до 14 лет. Хотя в самом документе говорится лишь, что им можно будет получить Fan ID без посещения МФЦ, через портал госуслуг. Как прокомментируете?

- Предложение президента звучало конкретно и четко — обратить внимание на детей, инвалидов и пенсионеров в контексте использования Fan ID. И Минцифры выступило с соответствующими предложениями с опережением сроков, поставленных главой государства. Замечу, что помимо норм об удаленной идентификации для детей в возрасте до 14 лет в документе, подготовленном в Минцифры, есть предложения упростить идентификацию для получения карты болельщика для пенсионеров и инвалидов, имеющих ограничение способности к самостоятельному передвижению — в министерстве считают правильным оборудовать для этого в уполномоченных организациях отдельные окна и кабинеты. Также получить Fan ID пенсионеры и инвалиды могут с помощью лиц, которые имеют право подавать групповые заявления.

Считаю, что эти изменения абсолютно оправданы, так как они касаются категорий граждан, которые не могут по тем или иным причинам самостоятельно прийти в МФЦ. Им нужна возможность удаленного оформления Fan ID.

- Сегодня от людей приходит множество обращений, в которых они не согласны с введением Fan ID из-за неудобства его оформления, сложности процедуры, ошибок при оформлении. Будут ли еще какие-то корректировки со стороны Правительства?

- На мой взгляд, новые предложения Минцифры, если они будут утверждены, существенно облегчат процесс получения паспорта болельщика для детей, пенсионеров и инвалидов. Но, думаю, корректировки еще возможны. В том числе после того как инициативы Минцфиры пройдут общественное и экспертное обсуждение на предмет их эффективности и достаточности.

- В Госдуме прорабатывали несколько вариантов изменения законодательства в связи с внедрением Fan ID. Какие предложения сегодня обсуждают?

- Действительно, были разные инициативы. Вплоть до полной отмены паспорта болельщика, что сегодня, считаю, невозможно осуществить с точки зрения обеспечения необходимого уровня безопасности при проведении спортивных мероприятий. Но есть и другие мнения. Одно из предложений, которое сегодня обсуждается в Госдуме, — отменить Fan ID для детей до 14 лет и для инвалидов, которые имеют ограничения по передвижению в городе.

Подчеркну, что в любом случае, рассматривая любые предложения в этой сфере, мы будем отталкиваться от базовых требований безопасности, из-за которых, собственно, и было принято решение о введении Fan ID.

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