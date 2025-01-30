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В Госдуме призвали ввести единые нормы питания для депутатов и школьников

30 января 2025 14:31
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Депутат отметила, что основной причиной данной проблемы является наличие разных поставщиков для разных категорий учреждений.

В России необходимо установить единые стандарты питания для депутатов и школьников. Соответствующее предложение замруководителя думской фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева направила 30 января вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко, пишут "Известия".

Она подчеркнула, что сейчас существует значительная разница в качестве питания между школьными столовыми и столовыми депутатов региональных законодательных собраний и органами исполнительной власти.

«Считаю необходимым <…> установить одинаковые требования к питанию школьников и госслужащих, в том числе представителей исполнительной и законодательной власти», — приводит ее слова «РИА Новости».

Авксентьева отметила, что основной причиной данной проблемы является наличие разных поставщиков для разных категорий учреждений.

 

Фото:  freepik.com

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