В Госдуме призвали ввести единые нормы питания для депутатов и школьников

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В России необходимо установить единые стандарты питания для депутатов и школьников. Соответствующее предложение замруководителя думской фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева направила 30 января вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко, пишут "Известия".

Она подчеркнула, что сейчас существует значительная разница в качестве питания между школьными столовыми и столовыми депутатов региональных законодательных собраний и органами исполнительной власти.

«Считаю необходимым <…> установить одинаковые требования к питанию школьников и госслужащих, в том числе представителей исполнительной и законодательной власти», — приводит ее слова «РИА Новости».

Авксентьева отметила, что основной причиной данной проблемы является наличие разных поставщиков для разных категорий учреждений.

Фото: freepik.com