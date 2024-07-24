В Госдуме предложили запретить рекламу ставок на спорт

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Зампред думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев планирует выступить с законодательной инициативой по теме рекламы ставок на спорт.

Николаев сообщил «Парламентской газете», что он предлагает запретить любую рекламу букмекерских контор.

«Мы боролись с казино и автоматами, но это не решило проблему игровой зависимости у людей. В итоге произошёл передел рынка, и вся игровая индустрия оказалась в руках букмекеров. Нужно задать себе вопрос — действительно ли мы хотим этого в нашей стране или нет?» — сказал парламентарий.

По его словам, букмекеры скупают бренды и названия спортивных игр, активно привлекают молодую аудиторию за счёт агрессивной рекламы.

В июле сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России признала ненадлежащей рекламу букмекера Pari.

Отмечается, что в ролике, который распространялся в интернете в августе-сентябре 2023 года, использовались фотографии людей. При этом использование образа человека в рекламе азартных игр и пари запрещено, пишет РТ.