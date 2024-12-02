В Госдуме предложили запретить курение на ходу

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Депутат Государственной думы от «Новых людей» Амир Хамитов заявил Telegram-каналу Shot, что выступает за введение запрета на курение на ходу.

По его словам, такая вредная привычка вынуждает окружающих становиться пассивными курильщиками. При этом запрета на курение в общественных местах недостаточно.

«Прежде всего, человек, идущий по улице, распространяет дым вокруг себя, и некурящие люди, случайно оказавшиеся рядом, вынуждены вдыхать его и вредить своему здоровью по чужой вине. А вред пассивного курения давно уже описан», — заявил Хамитов.

Депутат добавил, что курение на ходу ухудшает экологию — загрязняется воздух, а также запрет избавит улицы российских городов от сигаретных окурков, пишет Газета.