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В Госдуме предложили законодательно закрепить статус эмбриона

28 октября 2023 12:45
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В Госдуме предложили законодательно закрепить статус эмбриона

Необходимо определить и законодательно закрепить статус эмбриона для уменьшения числа абортов, заявил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду").

"У нас в некоторых странах это (статус эмбриона) законодательно урегулировано, есть право эмбрионов. Соответствующим образом это регулируется во всем остальном законодательстве, и нам тоже это надо", - сказал Гусев на круглом столе "Вопросы прерывания беременности. Законодательные аспекты" в Госдуме.

Парламентарий предложил финансово помогать матерям с момента зачатия ребенка, а также закрепить, что отец и мать имеют равные права к принятию решения об аборте, пишет РИА Новости.

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