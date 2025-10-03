В Госдуме предложили упростить процедуру получения звания "Ветеран труда"

130

Упростить процедуру предоставления работникам промышленных предприятий звания "Ветеран труда" предложил лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов.

Он направил соответствующее обращение главе Минпромторга Антону Алиханову, сообщает РИА Новости.

По словам Миронова, существующая система забюрократизирована. Сейчас работники могут получить звание после прохождения многоступенчатой системы. Сначала нужно получить одну из 17 ведомственных наград, через три года можно претендовать на медаль "Трудовая доблесть", и только потом – на "Ветерана труда".

Такая система, по его мнению, ограничивает заслуженное признание трудовых заслуг многих работников.

"На практике это означает, что среди сотен тысяч работников промпредприятий, вредных и опасных производств, заслуженную награду вручают лишь единицам", – считает он.

Сергей Миронов отметил, что в других федеральных министерствах (Минтруд, Минпросвещения, Минкультуры) процедура присвоения статуса "Ветеран труда" гораздо проще.