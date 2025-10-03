Я нашел ошибку
Главные новости:
Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти выросло до 42
Активность Солнца внезапно выросла и может достичь второго максимума
63% соискателей признались, что процесс поиска работы ускорился благодаря цифровым помощникам
Дорогу на переулке Водителей отремонтировали в Самаре
Россиянам заблокировали платежное приложение в Турции
Вячеслав Федорищев рассказал, на что потратят деньги от продажи Представительства Самарской области
В Самарской области завершается ремонт дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»
Омывайка, шины и антифриз: что самарские автомобилисты покупают к зиме
  Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Госдуме предложили упростить процедуру получения звания "Ветеран труда"

3 октября 2025 09:29
130
В Госдуме предложили упростить процедуру получения звания "Ветеран труда"

Упростить процедуру предоставления работникам промышленных предприятий звания "Ветеран труда" предложил лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов.

Он направил соответствующее обращение главе Минпромторга Антону Алиханову, сообщает РИА Новости.

По словам Миронова, существующая система забюрократизирована. Сейчас работники могут получить звание после прохождения многоступенчатой системы. Сначала нужно получить одну из 17 ведомственных наград, через три года можно претендовать на медаль "Трудовая доблесть", и только потом – на "Ветерана труда".

Такая система, по его мнению, ограничивает заслуженное признание трудовых заслуг многих работников.

"На практике это означает, что среди сотен тысяч работников промпредприятий, вредных и опасных производств, заслуженную награду вручают лишь единицам", – считает он.

Сергей Миронов отметил, что в других федеральных министерствах (Минтруд, Минпросвещения, Минкультуры) процедура присвоения статуса "Ветеран труда" гораздо проще.

В центре внимания
В Самарской области завершается ремонт дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»
3 октября 2025  11:38
В Самарской области завершается ремонт дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»
132
Его проведение было инициировано руководителем области по итогам состоявшегося накануне оперативного совещания.
2 октября 2025  14:45
Вячеслав Федорищев провел совещание по готовности муниципалитетов к отопительному сезону
341
Председателем Думы Самары избран Сергей Владимирович Рязанов
2 октября 2025  14:03
Председателем Думы Самары избран Сергей Владимирович Рязанов
328
Более 60% соцучреждений Самары подключены к отоплению
2 октября 2025  10:05
Более 60% соцучреждений Самары подключены к отоплению
366
Дмитрий Чернышенко также поблагодарил губернатора за реализацию проекта по созданию межвузовского кампуса мирового уровня.
1 октября 2025  14:44
Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев обсудили социально-экономическое развитие Самарской области
570
Весь список