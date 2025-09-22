В Госдуме предложили сократить зарплаты директорам школ и главврачам

73

В Госдуме предложили сократить зарплаты директорам школ и главным врачам. Такое обращение к премьер-министру России Михаилу Мишустину 22 сентября направил лидер партии «Справедливая Россия — За правду», глава думской фракции Сергей Миронов.

«Представляется необходимым рассмотреть вопрос об установлении специального правила для медицинских и образовательных организаций всех уровней подведомственности: заработная плата руководителя не должна превышать среднюю заработную плату по соответствующему учреждению более чем на 100%», — процитировало письмо агентство «РИА Новости».

По мнению Миронова, 100% от зарплаты сотрудников — это хорошая управленческая надбавка, чтобы признать повышенную ответственность людей этих профессий. При этом дальнейший рост вознаграждения руководителя должен зависеть от повышения среднего заработка остальных членов коллектива.

Депутат добавил, что из-за этой финансовой разницы происходит острая нехватка кадров в сфере образования и здравоохранения, пишут "Известия".