В Центре телефонного обслуживания ФССП России работает необычный сотрудник — «Полина»
Самара стала третьим городом, где был представлен проект «Дунаевские. Двойной портрет»
В Самарской области готовятся к Первому агродиктанту
Гибкие навыки — новый тренд в карьере: эксперты рассказали, как прокачать soft skills
У россиян возникли проблемы с доступом к сайту ФНС
В областном главке подведены итоги конкурса на лучшее помещение ОВД
Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» везет в Самару утерянное произведение Бизе и посвящение Плисецкой и Щедрину
Росстандарт согласовал отзыв по запрещенным грузовикам
В Госдуме предложили сократить зарплаты директорам школ и главврачам

22 сентября 2025 13:14
В Госдуме предложили сократить зарплаты директорам школ и главврачам

В Госдуме предложили сократить зарплаты директорам школ и главным врачам. Такое обращение к премьер-министру России Михаилу Мишустину 22 сентября направил лидер партии «Справедливая Россия — За правду», глава думской фракции Сергей Миронов.

«Представляется необходимым рассмотреть вопрос об установлении специального правила для медицинских и образовательных организаций всех уровней подведомственности: заработная плата руководителя не должна превышать среднюю заработную плату по соответствующему учреждению более чем на 100%», — процитировало письмо агентство «РИА Новости».

По мнению Миронова, 100% от зарплаты сотрудников — это хорошая управленческая надбавка, чтобы признать повышенную ответственность людей этих профессий. При этом дальнейший рост вознаграждения руководителя должен зависеть от повышения среднего заработка остальных членов коллектива.

Депутат добавил, что из-за этой финансовой разницы происходит острая нехватка кадров в сфере образования и здравоохранения, пишут "Известия". 

