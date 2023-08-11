В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в России до 36 часов

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Сокращенная рабочая неделя практикуется в развитых странах и отвечает возможностям российского рынка труда. Такое мнение выразила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

— Для всех работающих необходимо сократить рабочую неделю с 40 часов до 36 часов. По этому пути идут многие страны мира, и Россия должна быть в этом направлении прогрессивной, — отметила она.

Форум реализации этой инициативы работодатели могут определить совместно с профсоюзными организациями, а затем закрепить в локальных нормативных актах компаний. Например, по словам депутата, можно ввести сокращенную пятницу или убавить рабочие часы, передает Lenta.ru.