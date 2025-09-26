В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на лечение тяжелобольных детей

175

В России нужно разрешить использовать средства маткапитала для оплаты лечения детей с тяжелыми заболеваниями, соответствующее мнение высказал депутат Госдумы Евгений Марченко. Об этом сообщает ТАСС.

Он напомнил, что сейчас маткапитал можно тратить только в случае, если ребенок является инвалидом.

«Мы с вами знаем, что ситуации бывают разные, поэтому, я считаю, что можно было бы предоставить возможность тратить средства маткапитала на лечение каких-то тяжелых, серьезных заболеваний», — сказал парламентарий.

По его словам, деньги также можно разрешить тратить на оплату поездки за границу с целью лечения.

Список заболеваний, для которых можно предусмотреть такую возможность, сформируют после консультаций с экспертами.