В Госдуме предложили проиндексировать стоимость подарка учителю

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Депутат Госдумы Николай Брыкин и сенатор Павел Тараканов внесли в Думу законопроект, предлагающий проиндексировать стоимость подарка, который можно по закону подарить учителю, медику или госслужащему, до 10 тысяч рублей, но только для категории изделий, относящихся к народно-художественному промыслу, соответствующий документ доступен в думской электронной базе.

Изменения предлагается внести в статью 575 Гражданского кодекса РФ "Запрещение дарения", которой устанавливается, что дарение, за исключением обычных подарков до 3 тысяч рублей, не допускается работникам образовательных, медицинских и социальных организаций, муниципальным и государственным служащим, сообщает РИА Новости.

"Проектом федерального закона предлагается проиндексировать предельное значение стоимости обычного подарка чуть выше уровня накопленной инфляции до 10 тысяч рублей, но только для категории подарков, отнесенных к изделиям народных художественных промыслов признанного художественного достоинства", - указывается в пояснительных материалах.

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