В Госдуме предложили продлить майские выходные

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В Госдуме предложили продлить выходные на майских праздниках до 10 дней. С соответствующей инициативой выступил вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков, сообщается на сайте партии «Новые люди».

По мнению депутата, благодаря отдыху с 1 по 10 мая россияне смогут запастись продуктами на осенний период.

«Людям нужно выживать. Мы видим, как сейчас дорожают все продукты. Тот самый пресловутый «борщевой набор» вырос на 10-40 процентов», — рассказал Даванков.

Политик добавил, что этот период россияне смогут посвятить общению со своими близкими. Даванков отметил, что продление майских каникул несложно реализовать, приведя в пример объявленные во время пандемии COVID-19 нерабочие дни.

«Людей важно сохранить на рабочих местах, но одновременно хотим и поддержать всех, устроив такие вот длинные праздники», — заключил вице-спикер Госдумы.

Согласно производственному календарю, в мае 2022 года праздничными выходными будут дни с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая.

Ранее заместитель руководителя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков заявил, что одной из мер, направленных на сохранение рабочих мест на рынке труда, может стать введение сокращенной рабочей недели, пишет Газета.