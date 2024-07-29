В Госдуме предложили освободить детей-сирот от оплаты услуг ЖКХ

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Детей-сирот хотят освободить от оплаты услуг за ЖКХ и жилое помещение до достижения совершеннолетия, если за ними закреплено жилье, но они в нем не проживают, так как находятся на обеспечении государства. Как выяснили «Известия», такой законопроект 29 июля будет внесен в Госдуму зампредом комитета по строительству и ЖКХ Александром Аксененко и лидером фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым.

«Законопроект направлен на установление мер социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в целях устранения неурегулированности по предоставлению полного государственного обеспечения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее — дети-сироты, лица из числа детей-сирот), в части установления мер социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные», — говорится в документе, с которым ознакомились «Известия».

В нем отмечается, что в настоящее время, пока дети-сироты находятся на полном государственном обеспечении до достижения совершеннолетия, коммунальные службы начисляют плату за жилищно-коммунальные услуги по закрепленному за ними жилому помещению. Плата зачастую в дальнейшем взыскивается через суд.

В случае если сумма долга неподъемная, сироты на долгие годы становятся должниками, а в некоторых случаях, через суд у сирот пытаются изъять жилое помещение в счет погашения долга, отмечают авторы. В связи с этим они предлагают внести изменения в Жилищный кодекс РФ в части освобождения детей-сирот от платы за жилищно-коммунальные услуги и жилое помещение в момент, пока данное жилье ими не используется, а также закрепить указанную меру господдержи в законе «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».