В Госдуме предложили изменить порядок репатриации

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Депутат Константин Затулин внес в Госдуму законопроект об изменении порядка репатриации в Россию. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на текст документа.

Законопроект предлагает уточнить критерии признания гражданина другого государства соотечественником. Им может быть признано лицо, проживающее в бывших республиках СССР и имеющее их гражданство.

"Законопроектом предлагается дать право иностранцу или лицу без гражданства ходатайствовать о репатриации, если он признан соотечественником, владеет русским языком и свободно использует его в быту и культурной сфере", – говорится в публикации.

Уточняется, что уровень владения репатрианта русским языком будет оцениваться в ходе беседы. В случае, если он не владеет русским языком в должной мере, ходатайство не примут.