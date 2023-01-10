В Госдуме предложили ежегодные выплаты участникам войны ко Дню Победы

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Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме во вторник внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект о государственной ежегодной выплате ко Дню Победы 75 тыс. рублей инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также вдовам или вдовцам погибших в период войны. Текст законопроекта и пояснительная записка размещены в Telegram-канале замглавы фракции либерал-демократов Ярослава Нилова.

Как отмечается в пояснительной записке, с 2019 года инвалидами и участниками войны предоставляется ежегодная денежная выплата ко Дню Победы в размере 10 тыс. рублей. Указом президента РФ от 7 февраля 2020 года в связи с 75-й годовщиной Победы указанной категории граждан, а "также вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период" Великой Отечественной войны, и вдовам (вдовцам) умерших инвалидов и участников войны "была предоставлена единовременная выплата в размере 75 000 рублей". Авторы инициативы полагают, что "в нынешних условиях целесообразно установить" такой размер выплаты на законодательном уровне.

В этой связи "инициативой предлагается внести изменения в закон "О ветеранах", предусматривающие предоставление "ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне в размере 75 тыс. рублей" инвалидам и участникам войны, а также вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны и вдовам (вдовцам) умерших инвалидов и участников войны.

Вступление в силу федерального закона предполагается с 1 января 2023 года, пишет ТАСС.