В Госдуме предлагают ужесточить ответственность за побои в семье

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Первым шагом в борьбе с домашним насилием должен стать пересмотр норм о декриминализации побоев в семье. Об этом заявил руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

«Сразу две фракции ГД разработали законопроекты о домашнем насилии. Эта тема актуальна, ее необходимо обсуждать, предлагать законодательные решения, – отметил Сергей Миронов. – При этом первым необходимым шагом в борьбе с домашним насилием должна стать отмена норм о декриминализации побоев в семье. На этом давно настаивает наша фракция. Соответствующее предписание законодателю еще три года назад дал Конституционный суд РФ, его давно пора выполнять».

В 2016 году Госдума декриминализовала побои в целом, в 2017-м – побои в семье. При совершении таких действий впервые уголовная ответственность была заменена на административную.

«Считаю, что оба этих решения были ошибочными, практика, к сожалению, это доказывает, – говорит глава СРЗП. – За побои все же должна предусматриваться уголовная ответственность, уже по первому эпизоду. В том числе и за побои в семье, тем более что это самый распространенный вид домашнего насилия. При этом совершение подобных действий в отношении женщин должно считаться отягчающим обстоятельством. Такие поправки для противодействия домашнему насилию нужно принимать в кратчайшие сроки».