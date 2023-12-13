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В Госдуме предлагают снизить возраст досрочного выхода на пенсию. Как выяснили «Известия», такой законопроект будет внесен в нижнюю палату 13 декабря. Документ есть в распоряжении «Известий».

«Действующим законодательством предусмотрено достижение пенсионного возраста 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин, кроме профессий, предполагающих досрочный выход на пенсию. Кроме этого, лицам, имеющим страховой стаж не менее 42 и 37 лет (соответственно мужчины и женщины), страховая пенсия по старости может назначаться на 24 месяца ранее достижения возраста, предусмотренного законом», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также там отмечается, что с учетом того, что подавляющая часть выпускников средних школ продолжает обучение в высших или средних учебных заведениях и оканчивает их в 23–24 года, после чего приступает к трудовой деятельности, норма досрочного выхода на пенсию оказывается чисто декларативной без возможности практического применения.

«Кроме этого, предполагаемый размер пенсии не стимулирует молодых людей работать в сфере «белой» заработной платы и делать соответствующие отчисления во внебюджетные фонды.Такой уровень «серых» доходов сохраняется длительное время. Совершенно очевидно, что контрольными мерами вывести доходы граждан в «белую» зону не удастся», — подчеркивается в документе.

Для решения этих проблем авторы законопроекта предлагают установить продолжительность страхового стажа для получения права на досрочную пенсию 37 лет для мужчин и 32 года для женщин. При этом сохраняется условие, что досрочный выход на пенсию может быть не ранее 60 лет у мужчин и 55 у женщин.

«Данная норма будет являться весомым стимулирующим инструментом для граждан работы в «белой» зоне экономики и уплаты отчислений во внебюджетные фонды. По оценкам экспертов, такая мера позволит вывести из «серой» зоны до 50% заработной платы, что не только превысит дополнительные затраты, связанные с фактическим снижения пенсионного возраста у граждан, которые получат право на досрочный выход на пенсию, но и позволит повысить стоимость индивидуального пенсионного коэффициента», — пояснил «Известиям» один из авторов законопроекта, глава фракции «Справедливая Россия –— За правду» Сергей Миронов.