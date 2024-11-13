В Госдуме предлагают разрешить россиянам тратить маткапитал на лечение

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Россиянам хотят дать возможность использовать средства материнского капитала на лечение детей и их родителей, если необходимые медицинские процедуры не предусмотрены полисом ОМС. С таким предложением обратился к заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Многие российские семьи сталкиваются с финансовыми трудностями, особенно когда лечение предполагает длительные курсы терапии или дорогостоящую специализированную помощь.

"Расширенные возможности использования маткапитала позволят семьям снизить финансовую нагрузку и повысить доступность медицинских услуг", – говорится в тексте обращения к Татьяне Голиковой.

Сейчас в ряде российских регионов разрешено использовать социальные выплаты на медицинские услуги для детей. В частности, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области господдержка предполагает стоматологическое обслуживание и лечение глаз, в Ростовской и Томской областях – любую медицинскую помощь по назначению врача, пишет Смотрим.