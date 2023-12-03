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В Госдуме оценили идею введения налога на бездетность в России

3 декабря 2023 19:39
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Недопустимо принуждать семьи к рождению ребёнка введением в России налога на бездетность, следует расширять спектр льгот для молодых семей.

Недопустимо принуждать семьи к рождению ребёнка введением в России налога на бездетность, следует расширять спектр льгот для молодых семей, считает депутат Госдумы Елена Строкова, передает РИА Новости.

Председатель общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая в понедельник в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявила о необходимости ввести в России налог на бездетность. По ее мнению, налог должен взиматься с женщин и мужчин репродуктивного возраста, а платеж мог бы составлять 500 рублей в месяц.

"На мой взгляд, необходимо в этой ситуации использовать пряник, а не кнут. Недопустимо принуждать людей к рождению ребенка. В противном случае, уверена, что количество нежелаемых детей у молодых родителей увеличится. Думаю, что в первую очередь нужно расширять спектр льгот, которые дают молодым семьям новые возможности, а не забирают последние", - сказала Строкова РИА Новости.

Она отметила, что демографическая ситуация в РФ сейчас действительно не самая лучшая из возможных, а аналогичный механизм уже успел успешно себя зарекомендовать в Советском Союзе.

"Однако для таких критичных мер, учитывая все возможные экономические кризисы и финансовые трудности во время коронавирусной инфекции, сейчас явно далеко не лучшее время", - заключила депутат.

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