в РФ прошла регистрация новой автомобильной марки от завода АвтоВАЗ
Музей еврейской культуры и быта в Самаре переедет в новое помещение
В Самаре запустят новый автобусный маршрут №474
В Самаре частично перекроют улицу Советской Армии у Парка Дружбы
Семья Андреевых из Самарской области стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года»
В Самарской области обновляются нормы градостроительного проектирования
Артисты из Самары стали героями Книги рекордов России
Школьников Самары приглашают принять участие в X Всероссийском конкурсе юных инженеров-исследователей «Спутник»
В Госдуме объяснили короткие майские праздники в 2026 году

16 октября 2025 12:00
110
В Госдуме объяснили короткие майские праздники в 2026 году

Майские праздники в 2026 году будут короче предыдущих, в том числе из-за предстоящих длинных новогодних каникул. Об этом ТАСС рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб ("Единая Россия").

Она отметила, что в Трудовом кодексе установлено 14 праздничных дней в течение года, но они переносятся, если выпадают на выходные. При этом общее количество рабочих дней в 2026 году будет таким же, как и в 2025-м - 247.

"В 2025 году у нас были длительные майские праздники (два раза по четыре дня - прим. ТАСС). В 2026 году за счет достаточно длинных новогодних праздников у нас майские праздники составят: по случаю 1 Мая три выходных дня, по случаю 9 Мая мы тоже будем отдыхать три дня", - сказала депутат. Она отметила, что россияне в следующем году будут отдыхать по три дня несколько раз, в том числе по случаю праздников 23 Февраля и 8 Марта, но четырехдневных выходных в 2026 году не повторится.

"Вместе с тем абсолютное большинство россиян разделяют точку зрения правительства о том, что новогодние выходные нужно делать длительными, поскольку зачастую это единственный праздник, когда вся семья <...> имеет возможность отдыхать, навещать родственников, путешествовать по России и за ее пределами и вообще - наслаждаться длинными выходными днями", - подчеркнула депутат.

В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
16 октября 2025  12:39
81
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда
16 октября 2025  10:43
161
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
15 октября 2025  13:26
438
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
14 октября 2025  13:43
619
Были подведены итоги выезда в Приволжский район, рассмотрены вопросы проведения прививочной кампании против гриппа, капитального ремонта объектов здравоохранения, противодействия несанкционированной торговой деятельности на территории Самарской области.
13 октября 2025  18:20
666
