Я нашел ошибку
Главные новости:
В Кинельском районе определяли сильнейших на патриотическом фестивале «Путь гвардейца»
В Кинельском районе определяли сильнейших на патриотическом фестивале «Путь гвардейца»
Госдума во втором чтении одобрила круглогодичный призыв в армию
Госдума во втором чтении одобрила круглогодичный призыв в армию
Меньше трёх недель осталось до окончания голосования за подключение населённых пунктов
Меньше трёх недель осталось до окончания голосования за подключение населённых пунктов
Выставка «Спортивные орбиты космонавтов» откроется в Самаре
Выставка «Спортивные орбиты космонавтов» откроется в Самаре
Самарская спортсменка выступит на международных соревнованиях по роллер-спорту
Самарская спортсменка выступит на международных соревнованиях по роллер-спорту
Билайн вошел в число лучших мест работы России
Билайн вошел в число лучших мест работы России
Ветеран СВО из Самары Александр Алексеев: «Родина меня позвала – и я отозвался»
Ветеран СВО из Самары Александр Алексеев: «Родина меня позвала – и я отозвался»
в Госдуме не согласились сдвинуть начало рабочего дня зимой
В Госдуме не согласились сдвинуть начало рабочего дня зимой
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.36
0.38
EUR 94.38
-0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Госдуме не согласились сдвинуть начало рабочего дня зимой

21 октября 2025 14:10
105
в Госдуме не согласились сдвинуть начало рабочего дня зимой

В России не нужно сдвигать начало рабочего дня зимой, так как это грозит путаницей и новыми проблемами. При необходимости работодатели сами могут принять решение об изменении графика сотрудников, но предоставлять такое право регионам нельзя, так как опыт прошлых лет с переводом часов уже показал свою неэффективность, заявила НСН член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она напомнила, что в прошлом время постоянно переводили на летнее и зимнее, что требовало больших затрат из бюджета, а также заставляло людей долго привыкать к новому режиму. В итоге было принято единое решение о распределении времени по часовым поясам, а рабочий день условно определён на период с 8:00 до 17:00. При этом Бессараб согласилась, что такой подход может быть не всегда удобным, но подчеркнула, что он более логичен.

«Не думаю, что регионам нужно дать возможность сдвигать рабочий день. А что мы будем делать там, где полярная ночь? Будем сразу уходить в отпуск или впадать в спячку? Я думаю, что это создаст дополнительную чехарду», — подчеркнула парламентарий.

Она добавила, что сегодня работодатели в тех или иных ситуациях могут сами принимать решения о графике сотрудников и идти им навстречу – например, менять режим труда после каких-то мероприятий и событий, чтобы работники приступали к своим обязанностям отдохнувшими.

Напомним, до этого вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что в России регионы должны получить право сдвигать рабочий день в зимнее время года. Он подчеркнул, что на Дальнем Востоке, на Севере, в Москве и Санкт-Петербурге можно было бы сдвигать на час время начала рабочего дня, хотя бы просто, чтобы видеть дневной свет. Даванков добавил, что инициативу могут выдвинуть в текущую сессию ГД, пишет Газета. 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
в Самарской области продолжается масштабная работа по развитию спортивной инфраструктуры
21 октября 2025  13:29
В Самарской области продолжается масштабная работа по развитию спортивной инфраструктуры
100
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
20 октября 2025  20:46
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
327
Более 300 контейнерных площадок отремонтировано и установлено в Самаре в 2025 году
20 октября 2025  15:11
Более 300 контейнерных площадок отремонтировано и установлено в Самаре в 2025 году
354
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
20 октября 2025  14:52
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
408
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
20 октября 2025  14:24
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
645
Весь список