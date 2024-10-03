В Госдуме хотят обязать работодателей оплачивать сотрудникам проезд

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Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет в Госдуму законопроект, обязывающий работодателей обеспечивать проезд своих сотрудников до места работы и обратно при отсутствии возможности воспользоваться общественным транспортом, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ЛДПР, проект будет внесен на рассмотрение Госдумы 3 октября.

«Законопроектом предлагается внести изменение в статью 22 Трудового кодекса Российской Федерации, согласно которому к обязанностям работодателя добавится обеспечение проезда работника до места работы и обратно при отсутствии возможности воспользоваться общественным транспортом (ночные смены, неразвитая сеть общественного транспорта в определенной местности, чрезвычайные обстоятельства и иные схожие обстоятельства)», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что проект доработан с учетом позиции Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, представляющей общероссийские объединения профсоюзов, поддержавшей концепцию проекта.

«Мы разработали эту инициативу именно после того, как пообщались лично с нашими избирателями. Многие говорили о том, что сталкиваются с несправедливой ситуацией, когда приходилось возвращаться домой с работы в позднее время на такси за свой счет. Транспорт после 23.00 зачастую не ходит. В случае отсутствия личного авто, у людей оставался единственный выход — вызвать такси. При этом я напомню, что цены на услуги такси существенно поднялись. Таким образом, реальный доход сотрудников, работающих в ночные смены, сокращается. Наш законопроект призван решить эту несправедливость», — пояснил РИА Новости один из авторов инициативы депутат Евгений Марков.

По его мнению, финансовое бремя по оплате проезда до работы в таких условиях должен нести работодатель для того, чтобы работник находился в справедливых трудовых условиях, а не зависел от добропорядочности работодателя.