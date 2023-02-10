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В гордуме Самары обсудили вопросы организации работы по обращению с безнадзорными животными

10 февраля 2023 22:32
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Подвели итоги работы по регулированию численности безнадзорных животных.

Сегодня в Думе городского округа Самара прошел круглый стол, на котором обсудили вопросы организации работы по обращению с безнадзорными животными. В работе круглого стола приняли участие представители администрации города, подрядной организации, осуществляющей отлов животных, общественных зоозащитных организаций, депутатов городской Думы.

Рруководитель Департамента городского хозяйства и экологии Самары Олег Ивахин подвел итоги работы за прошедший год. Он отметил, что в соответствии с действующим законодательством работа по регулированию численности безнадзорных животных осуществляется по системе  ОСВВ. То есть при поступлении обращения от гражданина бездомное животное отлавливают, стерилизуют, вакцинируют и затем, если животное не проявляет немотивированной агрессии, возвращают в прежнюю среду обитания. При этом потомства после себя оно уже не оставит.

Отлов животных осуществляется в рамках муниципального контракта подрядной организацией, выигравшей торги. В Самаре это ООО «Добрые люди». В апреле прошлого года в организации сменилось руководство,  и ее возглавила основатель ветеринарного центра «ФлагманВет» Инна Тарасенко.

«В своей работе мы практически ежедневно сталкиваемся с дилеммой: соблюдения интересов жителей, которые хотят, чтобы собак рядом с ними не было и интересов жителей, которые не хотят, чтобы животное забирали в приют. Кроме того, у многих до сих пор сохраняется некий стереотип, что отлов тождественен чуть ли не смерти животного. Это, конечно же, не так. Собак мы отлавливаем с помощью седации, которая исключает травмирование. И хотя после проведения обследования, стерилизации и вакцинации собаки, мы должны возвратить ее в то место, откуда осуществлялся отлов, иногда мы принимаем другое решение. Животное остается жить в приюте. Обычно это происходит, когда большая часть жителей не хотят, чтобы собака вернулась в их двор. А провести повторный отлов уже стерилизованного животного по контракту мы не можем. В прошлом году таких животных было порядка двух тысяч. Эти собаки останутся у нас на пожизненном содержании или будут пристроены в семьи», - отметила Инна Тарасенко.

Участники круглого стола сошлись во мнении, что тему безнадзорных животных невозможно рассматривать в отрыве от темы ответственного отношения к братьям нашим меньшим. Ведь зачастую ряды бродячих пополняются бывшими домашними любимцами.  

«Животное -  это не мебель, которую можно просто передвинуть с места на место. Это живое существо, за которое отвечает ее хозяин. Нам важно всем вместе работать над решением этой проблемы. Важно понять, что нужно не противостоять друг другу, а быть в доброжелательном соседстве», - подчеркнул председатель гордумы Самары Алексей Дегтев.

 

Фото:  pxhere.com

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