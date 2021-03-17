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В ГИБДД напомнили водителям об опасности тонировки передних стекол у автомобиля. Как говорится в сообщении ведомства, нанесение такого покрытия значительно снижает видимость. При отсутствии тонировки автомобилист способен увидеть пешехода на дороге на расстоянии как минимум 100 метров, тонированные же стекла снижают это расстояние до 35-70 метров, передает РБК.



«При плохих погодных условиях — снеге, дожде и гололеде - ситуация становится еще хуже. Негативные последствия очевидны — при движении по дороге на большой скорости, когда за считанные секунды автомобиль преодолевает десятки метров, изменение дальности обзора водителя пагубно влияет на показатель риска попадания в дорожно-транспортное происшествие», — объяснили в ГИБДД.



Согласно государственным стандартам, передние боковые стекла должны иметь светопропускание не менее 70%, а лобовое — не менее 75%. Штраф за неправильную тонировку составляет 500 рублей. Оплатить эту сумму нужно в течение двух месяцев.



«В случае если водитель не соглашается устранить нарушение на месте, ему дополнительно выписывается требование о прекращении противоправных действий, по которому он должен устранить нарушение», — отметили в ГИБДД.

Фото: Олег Лозовой / РБК

