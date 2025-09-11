Я нашел ошибку
Обманутые клиенты самарского автосалона обратились к Путину и Федорищеву
Самый настойчивый телефонный мошенник звонил жертве 17,6 тысячи раз
в Большеглушицком районе завершён ремонт региональной трассы, а в Самаре модернизированы «гостевые» маршруты
Хвостатый детектив в Самаре вернул украденный ноутбук
Каждая десятая компания планирует сократить штат осенью
Врач призвала не злоупотреблять кофеином
Самарские физики рассчитали, как "превратить" лучи лазера в фотонные нейроны
В Самаре слесарь стал жертвой мошенников, которые обманули его на 1 млн рублей
В ГД внесут законопроект о праве на повышенную выплату к пенсии с 70 лет

11 сентября 2025 09:26
132
В ГД внесут законопроект о праве на повышенную выплату к пенсии с 70 лет

Группа депутатов Госдумы внесет на рассмотрение палаты парламента законопроект о снижении с 80 до 70 лет возраста, с которого могут назначаться повышенные фиксированные выплаты к страховой пенсии. Текст законопроекта есть в распоряжении ТАСС.

Среди авторов документа - председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов и первый замруководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев. Изменения предлагается внести в закон "О страховых пенсиях". В настоящее время для лиц, достигших возраста 80 лет или являющихся инвалидами I группы, установлено повышение на 100% фиксированной страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности.

Законопроектом повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предлагается установить дифференцированно в зависимости от возраста: достигшим возраста 70 лет - на 100%, достигшим возраста 80 лет или являющимся инвалидами I группы - на 200%. Инвалидам I группы предлагается также установить повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности в сумме, равной 200%. Соответствующие изменения также предлагается внести в закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации".

Как рассказал ТАСС Нилов, идея законопроекта возникла в ходе приема граждан - проблему озвучил пенсионер из Луганска, много лет отработавший на опасном производстве. "Значительная часть наших пожилых граждан просто не может воспользоваться своим правом на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. А ведь уже в 70-летнем возрасте у многих наших пенсионеров возникает необходимость в дополнительных расходах на лекарства и на посторонний уход", - отметил он.

В центре внимания
Вице-премьер обратил внимание глав субъектов, которые уже заключили концессионные соглашения, на важность детальной проработки сроков реализации проектов и их интеграцию в информационную систему Инцидента.
10 сентября 2025  21:31
Вячеслав Федорищев доложил Дмитрию Патрушеву о ходе работы по обращению с ТКО в регионе
Главной темой стало развитие и внедрение беспилотных систем в гражданский сектор.
10 сентября 2025  20:31
Развитие и внедрение беспилотных систем в гражданский сектор: Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета по «Промышленности»
Выставка «Сделано в Самаре» пройдет на площади Куйбышева в День города
10 сентября 2025  13:48
Выставка «Сделано в Самаре» пройдет на площади Куйбышева в День города
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
10 сентября 2025  12:38
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
60 студенческих проектов из Самарской области стали победителями конкурса «Студенческий стартап»
10 сентября 2025  10:27
60 студенческих проектов из Самарской области стали победителями конкурса «Студенческий стартап»
