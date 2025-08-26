Я нашел ошибку
В ГД внесли законопроект о ежегодных выплатах семьям с детьми перед 1 сентября

26 августа 2025 10:12
75
В ГД внесли законопроект о ежегодных выплатах семьям с детьми перед 1 сентября

В Государственную думу (ГД) РФ был внесен на рассмотрение законопроект о предоставлении ежегодных выплат семьям с детьми перед Днем знаний — 1 сентября. Соответствующая информация 25 августа была опубликована на портале «Системы обеспечения законодательной деятельности».

Согласно обнародованной информации, выплаты будут предоставляться тем семьям, где имеются дети, обучающиеся на территории РФ по основным образовательным программам, в число которых входит начальное, основное общее и среднее общее образование, учащиеся очной формы среднего профессионального и высшего образования.

Декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов 16 августа сообщил, что с сентября 2026 года появится ежегодная выплата для семей с двумя и более детьми, представляющая собой возврат части ранее уплаченного НДФЛ. Она будет предоставляться в случае, если в семье будут иметься дети, не достигшие совершеннолетия, либо лица до 23 лет, которые обучаются на очных программах обучения, пишут "Известия". 

