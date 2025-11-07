Я нашел ошибку
Главные новости:
Будьте внимательны и осторожны!
8 ноября в регионе ожидается усиление ветра
Большинство российских пенсионеров получат выплаты за январь в последний рабочий день 2025 года,
В ГД рассказали о выплате январских пенсий в декабре
В Ульяновске прошел XI международный конкурс русской песни «Поющая Россия».
Самарский губернский русский народный хор взял Гран-при на международном конкурсе «Поющая Россия»
За злостное неисполнение решения суда ему назначено наказание в виде уголовного штрафа в размере 10 тысяч рублей.
В Тольятти директор организации привлечен к уголовной ответственности
Центры амбулаторной онкопомощи помогают выявлять рак лёгкого на ранней стадии.
В регионе работают 12 Центров амбулаторной онкологической помощи
На место вызова привлекались 3 единицы техники и 11 человек.
В Самаре горел строительный мусор в пристрое
Самарский государственный технический университет занял первое место среди всех просветительских площадок.
Шесть образовательных площадок Самарской области вошли в 100 самых активных лекториев «Знания» по итогам третьего квартала
Где зрители узнают главных победителей.
В Самаре состоится финал конкурса «Мистер и Мисс студенчество Самары – 2025»
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.38
0.19
EUR 93.76
0.25
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
  • Персональные данные
В ГД рассказали о выплате январских пенсий в декабре

7 ноября 2025 14:35
108
Большинство российских пенсионеров получат выплаты за январь в последний рабочий день 2025 года, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По словам депутата, если зарплата, пособия, соцподдержка, пенсия и тому подобное приходятся на выходные и праздничные дни, то их выплачивают в последний рабочий день перед праздниками. В нынешнем году это 30 декабря, и в этот день деньги переведут тем, кто обычно получает их с 1-го по 11-е число месяца.

"Таким образом, в декабре люди получат пенсию дважды: за декабрь и за январь. Это же касается и получателей социальных и военных пенсий, а также всех получателей заработных плат, у кого выплата приходится на период с 1 по 11 января", — добавила Бессараб.

Депутат напомнила, что с января 2026 года страховые пенсии повысят на 7,6 процента. Это касается как работающих, так и неработающих пенсионеров — всего 38 миллионов человек.

В центре внимания
Предложения, сформированные по итогам заседания, будут учтены в дальнейшей работе по развитию детско-юношеского спорта в стране.
6 ноября 2025  23:18
Владимир Путин в Самаре провел заседание Совета по развитию физкультуры и спорта
621
Кроме того, Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев осмотрели площадку создания будущего кампуса мирового уровня, который будет построен на территории около стадиона «Самара Арена».
6 ноября 2025  22:08
Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев наградили победителей фиджитал-турнира «Кубок Победы. Волга»
568
Президент акцентировал, что Россия, как и большинство государств планеты, выступает за взаимодействие стран и народов на основе равноправия, неукоснительного соблюдения интересов друг друга, уважения национальных культур.
6 ноября 2025  21:20
В Самаре Владимир Путин выступил на пленарном заседании Международного форума «Россия – спортивная держава»
630
На площадке ФОК «Орбита» Главе государства по видеосвязи презентовали ряд новых спортивных объектов, открытых в регионах России в 2025 году.
6 ноября 2025  19:44
В Самаре Президент РФ оценил условия для занятий спортом в ФОК «Орбита»
499
Владимир Путин выступил на пленарном заседании XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».
6 ноября 2025  18:57
Владимир Путин: «Политике в спорте не место»
473
