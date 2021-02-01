В феврале россиян ждет шестидневная рабочая неделя

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Февраль — самый короткий месяц года, но, благодаря Дню Защитника Отечества, россиян ждет дополнительный праздничный выходной.

Из-за Дня защитника Отечества рабочим днем делают субботу, 20 февраля. После этого буду трехдневные выходные: в воскресенье, 21 февраля, в понедельник и вторник — 22 и 23 февраля.

К работе россияне приступят в среду, 24-го, рабочие дни будут четверг и пятницу, а затем — стандартные двухдневные выходные.

Как предпраздничный, 20 февраля сокращенный рабочий день.