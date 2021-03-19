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В феврале 2021 года в России было продано 75 новых электромобилей, что в пять раз больше, чем в феврале 2020 года, сообщают "Известия" со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Самым продаваемым электромобилем в феврале стал Porsche Taycan. Всего в последний месяц зимы россияне купили 32 таких автомобиля. На втором месте — электрокроссовер Audi e-tron: его приобрели в количестве 21 единицы. На третьем месте модельного рейтинга находится Tesla Model 3 с показателем в 12 единиц.

Кроме них, россияне в феврале купили четыре электромобиля Nissan Leaf, три — Tesla Model X, два — JAC iEV7S и один — Mercedes-Benz EQC.

Эксперты также отметили, что в целом с начала года в России было приобретено 189 новых электрокаров, что в 5,6 раза больше, чем в январе — феврале 2020 года (34 единицы).

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