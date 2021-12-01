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В этом году в Самаре приглашают Дедов Морозов и Снегурочек домой

1 декабря 2021 11:10
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В этом году в Самаре приглашают Дедов Морозов и Снегурочек домой

Если в прошлом году, стремясь сократить количество контактов, родители предпочитали заказывать для детей видеосообщения от новогоднего волшебника, то на этот раз стремятся увидеть Дедушку Мороза и Снегурочку вживую. По данным Авито Услуг, платформы №1 для мастеров и их клиентов, за ноябрь спрос на услуги новогодних аниматоров в Самаре вырос на 49% год к году.

До главного зимнего праздника осталось ровно 30 дней, поэтому предусмотрительные родители уже начинают готовить сюрприз для детей при помощи онлайн-сервисов. Так, в Самаре только за неполный ноябрь спрос на услуги Деда Мороза и Снегурочки вырос на 49%.

Конечно, безопасность — превыше всего, поэтому большинство аниматоров на Авито Услугах указывают наличие QR кода, подтверждающего наличие прививки или свежего отрицательного ПЦР-теста. В целом, наличие кода для работы Дедушкой Морозом не обязательно, тем более, что на стоимость услуг аниматоров оно не влияет.

— В декабре новогодние костюмы становятся для многих россиян источником дополнительного заработка, и с каждым днем объявлений от новогодних аниматоров становится все больше на всей территории России. При этом, чем ближе к празднику, тем дороже стоит новогоднее поздравление, — отмечает руководитель отдела маркетинга Авито Услуг Иван Чулков. — В прошлом году стоимость часа работы новогодних аниматоров в 20-х числах декабря составляла до 5 000 рублей, а в саму новогоднюю ночь — до 10 000 рублей. В конце ноября цены демократичнее: средняя стоимость услуг аниматоров в Самаре при заказе в ноябре 2021 года начинается от 1000 рублей за час.

Развлекательная программа в среднем длится от 10 минут до одного часа по выбору и желанию родителей. За это время Дед Мороз прочитает стихи, споет песню, поиграет с ребенком, покажет несколько фокусов и расскажет сказку. Основной подарок родителям придется приобрести самостоятельно и незаметно передать “чародею” перед началом поздравлений.

Деда Мороз и Снегурочка могут поздравить не только детей, но и взрослых — новогодних героев активно приглашают и на корпоративы, которые в этом году также вышли в оффлайн. Формат конкурсов и шуток, конечно, будет меняться и подстраиваться под коллектив и сферу деятельности компании.

А в чем же встречать “сказочников”? Позаботились родители и о костюмах для детей на елки и утренники. Средняя цена за аренду в Самаре составляет 450 рублей за сутки. В этом году мальчики все также предпочитают костюмы супергероев (особенно человека-паука), а девочки Эльзы и Анны из “Холодного сердца”.

Найдутся на Авито Услугах тематические костюмы и для взрослых, которые хотят ненадолго окунуться в детство и во время корпоратива почувствовать себя Снежной королевой или Капитаном Джеком Воробьем. Цена за аренду выше и начинается от 600 рублей в сутки, зато выбор действительно на любой вкус и цвет. Так, можно удивить коллег и превратиться на вечер в Железного человека с настоящим автоматическим шлемом или Малефисенту с рогами и посохом. Из простых вариантов для россиян взять в аренду шапочку Санты, накладную бороду, кокошник Снегурочки или накидку с рисунком елки.

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