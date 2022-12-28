В этом году россияне предпочитают делать ремонт самостоятельно

174

В 2022 году россияне перестали вкладывать средства в строительство и покупку нового жилья, а также стали реже обращаться к мастерам по ремонту и чаще стали брать в руки строительные инструменты. Об этом говорят данные ценового агрегатора Price.ru (входит в многопрофильный холдинг S8 Capital) и СК «Росгосстрах». Специалисты проанализировали спрос на товары и услуги, связанные с ремонтом и строительством жилья за 2022 год, и сравнили показатели с данными 2021 года.

В 2022 году по сравнению с 2021-м в минус ушел спрос на услуги, связанные со строительством (-8% в среднем): просела частота таких запросов, как «строительство домов» (-18%), «строительство каркасных домов» (-25%), «строительство домов из бруса» (-35%), «установка ворот» (-8%), «гидроизоляция фундамента» (-12%). Упал онлайн-спрос и на строительные материалы: на 2% по всей стране, на 17% – в Москве, на 13% – в Екатеринбурге, на 4% – в Новосибирске.

Значительно снизился онлайн-спрос на услуги, связанные с ремонтом квартир (-17%) и строительством домов (-8%). Например, онлайн-спрос на услуги, связанные с сантехническими работами, по всей стране упал на 8%, на оконные работы – на 17%, на отделочные работы – на 4%, на установку кондиционеров и систем вентиляции – на 26%, на установку и ремонт полов – на 13%, потолков – на 10%. Услуги плиточников потеряли в спросе 8%.

При этом по сравнению с прошлым годом в Рунете вырос спрос на покупку сантехники (+4%), электроинструментов (+6%) и электротоваров (+17%).

«Россияне реже строили новое жилье и делали масштабный ремонт в 2022 году. При этом косметический ремонт собственными силами – в тренде. Об этом говорит выросший онлайн-спрос на инструменты и снижение интереса к услугам профессионалов», – рассказал руководитель отдела аналитики и маркетинга Price.ru Денис Логанов.

Аналитики Price.ru также зафиксировали, что соотечественники чаще покупают в интернете запчасти, а не новую сантехнику. Так, на 29% вырос онлайн-спрос на бачки для унитазов, на 12% – на изливы для смесителей, на 16% – на шланги для душа.

Интересно, что в интернете вырос спрос на услуги, связанными с эстетическим благоустройством жилья — например, на организацию пространства (+13%) или художественную роспись (+16%). Потребители занимаются благоустройством и сравнивают цены на Price.ru в поисках лучших предложений на покупку горшков для цветов (+13%), удобрений и грунта (+34%).

Эту тенденцию подтверждает и статистика старейшего российского страховщика.

«Мы видим, что россияне стали ценить не только свое жилье в целом, но и свои силы и финансы, вложенные в его ремонт и обустройство. В этом году количество договоров страхования квартир, в которых отдельным пунктом застрахована отделка, выросло до 86%, в 2021-м этот показатель составлял 71%, — говорит начальник управления андеррайтинга имущества физических лиц ПАО СК «Росгосстрах» Екатерина Зенченко. — Собственно, при самых распространенных ЧП в квартирах — а это заливы или аварии систем водоснабжения — именно отделка в основном и страдает. И в нынешних условиях, когда отделочные материалы серьезно подорожали, даже самостоятельное восстановление после таких происшествий требует серьезных финансовых затрат. Каждый год мы актуализируем цены, применяемые для расчета и установления страховых сумм, в этом году в среднем они выросли на 20%. Таким образом, страховой полис позволит потери минимизировать, а при разумном подходе к определению страховой суммы и вовсе компенсировать ущерб полностью».