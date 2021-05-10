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В этом году — 11 мая: Радоница — самый необычный день поминовения

10 мая 2021 17:00
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Православные на девятый день после Пасхи отмечают Радоницу — особое поминовение усопших.

Православные на девятый день после Пасхи отмечают Радоницу — особое поминовение усопших. В этом году — 11 мая. О "родительской Пасхе" и главных заблуждениях, с ней связанных, — в материале РИА Новости.

"Скоморохи на кладбище"

"Это был всенародный праздник. Приносили еду и питье: кутью, пироги, яйца, блины, калачи, сырники, вино, пиво и прочие угощения. Выходила отмечать вся деревня".

"Сходились мужи и жены на жальники и плакали с кричанием великим, а когда начнут играть скоморохи-гудошники, то они перестают рыдать, а плясать начинают да бить в ладони прямо на тех же жальниках".

Удивительно, но это описание поминовения усопших. Первое — из воспоминаний крестьян начала XX века. Второе — из "Стоглава", сборника церковных правил XVI столетия. Уж чего-чего, но такого вообще не ожидаешь увидеть на кладбищах. Ведь это место для "жаления", то есть горевания. Поэтому и называли их "жальниками".

Но, оказывается, Церковь вовсе не возбраняла веселье на могилах. Напротив, порой даже приветствовала. Правда, только раз в году: на девятый день после Пасхи. И в этом есть глубокий духовный смысл. Еще в древние времена христиан призывали отмечать Светлое Христово Воскресение не только с живыми, но и с мертвыми.

"Достойно и праведно есть, братия, после торжества Пасхи, которое мы праздновали, разделить радость нашу со святыми мучениками, и им, как участникам страданий Господа, возвестить славу воскресения Господня", — писал в IV веке святой Амвросий Медиоланский пастве.

Вопрос — почему не проводить такой обряд непосредственно в день самого главного праздника христианства. Все дело в церковном уставе. Он запрещает поминать усопших начиная от Вербного воскресения (25 апреля в этом году) до Фоминой недели (9 мая). То есть целых 14 дней в храмах не возносят заупокойные молитвы.

Смысл меры такой: своим воскресением Христос победил смерть и даровал вечную жизнь всем верующим. Поэтому священники призывают не посещать кладбища ни на Пасху, ни на Красную горку через неделю.

Не повод скорбеть

"На самом деле Радоница не признана каким-то особым днем поминовения умерших. Существуют родительские субботы. А это вполне себе рядовая дата", — объясняет известный церковный публицист протоиерей Максим Первозванский.

И хотя в уставе событие не упомянуто, в храмах все же совершают поминальные службы. В календарях других поместных церквей слово "Радоница" вообще не встретишь — оно сугубо славянское.

Вот только непонятно, что означает. Одни считают, что так в дохристианские времена называли ритуальный плач по умершим. Другие полагают, что речь идет о "Дне роз" — мол, Русь переняла праздник у итальянцев, где он известен под именем "розалий". Но самая распространенная трактовка — "радость". И неспроста.

Дело в том, что служба на Радоницу принципиально отличается от других поминальных дней. Вместо грустных протяжных песнопений церковный хор поет веселые пасхальные гимны.

"Это, конечно, вызывает большой диссонанс у невоцерковленных людей, — отмечает протоирей. — Повод-то совсем нерадостный: надо облачаться в черные одежды и скорбеть. Но на самом деле это сугубо народное понимание, ничего общего с православной верой оно не имеет".

Для христиан, говорит священник, смерть — не повод для скорби. Она, по его словам, "означает встречу с Богом". А для истинно верующего это самое радостное, что может быть.

"Мы, конечно, скорбим от расставания с человеком. Но в то же время знаем, что смерть временна, Христос воскрес и мы все воскреснем. Это особо остро ощущаешь именно в пасхальные дни", — подчеркивает отец Максим.

Поэтому все поминальные службы духовенство совершает в облачениях белого цвета. Он символизирует радость и обновление.

Между обычаем и суеверием

В то же время есть и другая крайность. Например, среди православных распространено немало поверий, связанных с усопшими. По одному из них, если человек умирает на Пасху, то автоматически попадает в рай.

"Это чисто народное представление. Наверное, оно возникло как раз из-за того, что пасхальное поминовение довольно радостное", — замечает отец Максим.

Посещение кладбищ в день Радоницы

Также, например, в России довольно популярен обычай приносить к могилам на Радоницу освященные куличи и яйца. Мол, тем самым живые разделяют праздничную трапезу с усопшими.

"С христианскими датами связано немало народных обычаев. Какие-то Церковь приняла, а какие-то отвергла. Тут ведь тонкая грань: традиция может легко перейти в суеверие. "Кормление умерших" — яркий тому пример. Это абсолютно дикий обряд, который не имеет отношения к православию. Вот мы и видим на могилах после Пасхи крошки от куличей или яичную скорлупу", — рассуждает глава отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий (Маркиш).

То же касается и обычая приносить на кладбище только искусственные цветы — это сугубо "народная придумка". Куда лучше, по словам священнослужителя, вознести за умерших молитву — как в храме, так и дома. Именно для того, чтобы напомнить верующим о ее важности, Церковь и установила особые дни поминовения усопших.

 

Фото из открытых источников

Теги: поминовение Радоница

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