«В эти исторические дни вы являетесь маяками, примером высокого служения Родине, людям», - губернатор Дмитрий Азаров вручил заслуженные награды землякам

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В среду, 5 октября, губернатор Дмитрий Азаров вручил государственные награды Российской Федерации и государственные награды Самарской области землякам, которые откликнулись на призыв о помощи жителей Донбасса.



«В этом зале - люди разных профессий. Но где и кем бы вы ни работали, всех вас объединяет стремление честно, добросовестно и самоотверженно служить Отечеству, приносить пользу людям»,- обратился к землякам губернатор.



Искреннюю благодарность глава региона выразил добровольцам 15-го добровольческого отряда «Ермак» (БАРС). Указом Президента РФ Владимира Путина за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, они были награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.



«Вы по зову сердца встали на защиту жителей Донбасса, на защиту всего, что нам дорого и свято. И успешно выполнив поставленные перед вами задачи, еще раз доказали, что являетесь достойными потомками многих поколений славных защитников Отечества, волжских казаков, прославивших самарскую землю», - сказал добровольцам губернатор.



Глава региона отметил, что казаки – это особое сословие служивых людей, для которых патриотизм, преданность Отечеству и готовность без промедления выступить на его защиту – в крови.



За образцовое выполнение служебного долга, большой вклад в обеспечение законности и правопорядка награждена группа сотрудников, входивших в состав сводного отряда Росгвардии, выполнявшего служебно-боевые задачи в зоне СВО.



«Повинуясь своему гражданскому и человеческому долгу, вы протянули руку помощи жителям Донбасса, которые пошли на величайшие жертвы, чтобы отстоять свои традиции и устои, чтобы говорить на родном языке. Огромное вам за это спасибо!, - поблагодарил губернатор. - Вдохновленный вашим примером, на восстановление Донбасса, который вместе с Херсонской и Запорожской областью вошел в состав Российской Федерации, отправился очередной отряд самарских добровольцев. И я нисколько не сомневаюсь, что эта патриотическая эстафета будет продолжена. И пусть все – и наши друзья, и недруги - знают, что мы своих не бросаем, и что так будет всегда».



За содействие в восстановлении экономики и инфраструктуры, оказание помощи населению города Снежное Донецкой народной республики почетным знаком Губернатора Самарской области «За служение людям» были награждены врачи и водители, слесари и сварщики, строители и инженеры.



Главный врач Кинель-Черкасской центральной районной больницы Дмитрий Прибытков недавно вернулся из командировки в Снежное, где он на протяжении двух недель принимал больных в режиме 24/7, работал в стационаре, помогал в решении вопросов организации медицинской помощи жителям, делился опытом с местными специалистами.



«Мы там нужны: люди ждали самарских специалистов. Уровень медицины, который там есть, конечно, оставляет желать лучшего. Мы работали круглосуточно, принимая до 60 человек за смену, привозили с собой все необходимые медикаменты, медицинские инструменты, - рассказал врач. – Конечно, близкие наши волновались. Но мы один народ, мы не можем не помогать своим землякам».



Несколько лет в Снежном не было офтальмолога, и люди очень ждали наших специалистов. Одним из них стал врач-офтальмолог Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И. Ерошевского Дмитрий Еремин.



Среди награждаемых сегодня были специалисты, которые не один раз побывали в Снежном и смогли увидеть те разительные перемены, которые произошли за эти несколько месяцев в городе-побратиме благодаря поддержке Самарской области.



«Впервые я побывал в городе Снежное в мае, а приехав туда в сентябре, увидел, что там произошли колоссальные изменения. Это говорит о том, что когда мы вместе, едины, мы можем добиться серьезных результатов даже там, где это казалось невозможным. Я увидел, как работает команда нашего губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, и я горд, что я принял участие в этой работе», - поделился главный врач Самарской городской клинической больницы № 8 Сергей Дергаль.

«Главным нашим богатством являются люди – трудолюбивые, надежные, отзывчивые. Уверен, с такими людьми мы обязательно победим, обязательно достигнем национальных целей развития страны, поставленных Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, защитим интересы нашего государства и всех граждан России», - подчеркнул Дмитрий Азаров.



В заключение церемонии награждения глава региона поблагодарил земляков за высокое служение Родине.



«В эти исторические дни вы являетесь маяками, примером высокого служения Родине, людям. Надеюсь, что вашему примеру последуют сотни и сотни тысяч, миллионы наших сограждан», - заключил губернатор и попросил каждого в это непростое время позаботиться о семьях военнослужащих.

Фото — Светлана Осьмачкина