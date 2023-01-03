В эко-парк семейного отдыха Malamut Land приглашают отдохнуть на природе и покататься на собачьих упряжках

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Отдохнуть на природе и покататься на собачьих упряжках можно в Malamut Land - эко-парке семейного отдыха!



Здесь живут северные ездовые собаки и лошади! А увлекательные новогодние программы подойдут как для детей, так и для их родителей:

Питомник ездовых собак



Самое популярное место нашего парка, многие к нам едут только для того, чтобы вдоволь пообниматься с хаски и маламутами, получить от них заряд бодрости и счастья Все #Собаки максимально дружелюбны, любят детей и взрослых, готовы часами обниматься с нашими посетителями.



Трасса для катания на упряжках



Специальная трасса для катания на собачьих упряжках в любое время года Летом катаемся на велокарте, зимой - очередь для специальный саней (называются нарты) В период праздников длина трассы составляет 500 метров, после 9 января доступны дальние заезды на несколько километров.



Катание на банане или санях



Если Вы были у нас в парке летом, но знаете, где располагался #Аквапарк, на его месте сейчас площадка для катания на банане или на санях. #Скорость, #Эмоции и #ВеселыйСмех - это самое простое описание данного аттракциона, который нравится и детям, и взрослым



Кафе для всей семьи «Север»



#ШирокийАссортимент вкусных блюд - только лучшие рецепты из разной кухни Каждый найдет блюдо по душе! Бургеры и стейки, картошка фри и наггетсы, паста и пицца, супы и десерты - тут есть все, или почти все Но тут точно вкусно и полезно!



Купить билет и познакомиться с программами эко-парка: здесь.

Фото: Malamut Land