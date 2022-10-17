В эфире радиостанции «Радио России» выступит старший инспектор контрольно - профилактического отдела Госавтоинспекции области

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В эфире радиостанции «Радио России» на волне 95.3 Fm выступит старший инспектор контрольно - профилактического отдела управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области

В эфире радиостанции «Радио России» на волне 95.3 Fm выступит старший инспектор контрольно - профилактического отдела управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Ольга Звягинцева. Спикер в эфире озвучит вопросы предупреждения, выявления и пресечения нарушений служебной дисциплины и законности сотрудниками ГИБДД.

Расскажет о систематической работе по противодействию факторам коррупции сотрудниками Госавтоинспекции Самарской области и приведет статистику предлагаемых взяток.

Майор полиции проинформирует, какая предусмотрена ответственность за дачу взятки должностному лицу и каким образом, лицо давшее взятку, может избежать уголовной ответственности.

График выходов программы:

сегодня, 17 октября в 19:20 часов.

Повторы программ 24 октября в 19:20 часов,

19 и 26 октября в 12:20 часов.

Радиопрограммы выходят в эфир в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения".