В двух районах Самарской области запретили охоту

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В Самарской области вступили в силу новые ограничения для охотников. Постановление подписал глава регионального правительства Виктор Кудряшов, который на тот момент исполнял обязанности губернатора.

— Полный запрет на все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов, введен на территории охотничьих угодий «Приволжское», «Солнечное», «Степняковское», «Озерецкое» и «Нижнесызранское» в Приволжском районе, а также на территории общедоступных охотничьих угодий Хворостянского района. Все они располагаются в радиусе 20 километров от границ эпизоотических очагов по африканской чуме свиней, — говорится в документе.

Кроме того, постановлением отдельно запрещается охотиться на дикого кабана в охотничьих угодьях в радиусе 100 километров от границ угрожаемой зоны по африканской чуме свиней в Приволжском, Хворостянском, Безенчукском, Красноармейском, Пестравском, Волжском, Ставропольском, Сызранском, Алексеевском, Большеглушицком, Большечерниговском, Кинельском, Красноярском, Нефтегорском и Шигонском районах области. Ограничения охоты будут действовать до 18 декабря 2022 года, пишет 63.ру.