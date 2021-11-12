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В Доме ребенка при ИК-15 СО проведено праздничное мероприятие «Здравствуй, осень золотая»

12 ноября 2021 18:40
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Главными действующими персонажами праздника стали Осень, Тучка, Белочка и Ежик. Эти роли сыграли самодеятельные артистки из числа осужденных. 

По сложившейся доброй традиции в Доме ребенка при исправительной колонии №15, где содержатся дети осужденных женщин, регулярно проводятся праздничные акции, посвященные временам года. На этот раз под руководством вольнонаемной сотрудницы Елены Селищевой организовано праздничное мероприятие «Здравствуй, осень золотая».

Главными действующими персонажами праздника стали Осень, Тучка, Белочка и Ежик. Эти роли сыграли самодеятельные артистки из числа осужденных. 

Дети танцевали с листочками деревьев, султанчиками, погремушками и бубнами. Также ребята собирали грибы и шишки в корзину Осени. Пели песни об этом прекрасном времени года. Царица Осень поблагодарила малышей за веселый праздник и подарила им корзинку сладостей. 

Завершилось мероприятие праздничным чаепитием, передает пресс-служба УФСИН СО.

 

Фото:   пресс-служба УФСИН СО

 

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