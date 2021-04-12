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В дни религиозных праздников и в День Победы будут организованы спецперевозки горожан для посещения городских кладбищ

12 апреля 2021 17:11
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На маршрутах предусмотрены все виды льгот по действующим на территории города тарифам.

В 2021 году, в дни религиозных праздников и День Победы, а именно 2 мая (Пасха), 9 мая (Красная горка и День Победы), 11 мая (Радоница) и 19 июня (Троицкая родительская суббота), для удобства жителей традиционно будут работать автобусные маршруты, осуществляющие перевозки к городским кладбищам.
Как и всегда, доставка будет организована по следующим автобусным маршрутам:

1. 4к - «Поселок Управленческий – кладбище «Лесное»;
2. 27к - «Площадь Кирова – кладбище «Зубчаниновское»;
3. 36д - «Хлебная площадь – кладбище «Рубежное»;
4. 36ю - Автомобильная дорога «Самара – Оренбург» («кладбище «Южное») – кладбище «Рубежное»;
5. 63э - «А/с «Аврора» – кладбище «Рубежное»;
6. 67к - «Поселок Мехзавод – кладбище «Лесное»;
7. 77д - «Хлебная площадь – Стромиловское шоссе (кладбище «Южное»);
8. 129э - «Автостанция «Аврора» – Южно-обводная дорога (кладбище «Южное»).

Автобусы будут ходить по расписанию: отправление первых рейсов с начальных пунктов - в 07:00, последних рейсов от конечных пунктов - в 15:00. На наиболее востребованных маршрутах, в частности, это № 63э и 129э, интервалы движения в течение дня составят от 2 до 6
минут.

На маршрутах предусмотрены все виды льгот по действующим на территории города тарифам. Оплату за проезд можно будет осуществить банковскими картами, транспортными картами, студенческими картами, картами школьника и социальными картами жителя Самарской области.

Кроме того, для безопасной организации движения, а также разворота и стоянки автобусов будут действовать ограничения движения
транспорта. Более подробно с данной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Самары – по ссылке.

Количество автобусов, которые будут выпускать в этом году, в полной мере соответствует фактическому выпуску 2019 года, когда за весь период перевезли около 85 000 человек (в 2020 году перевозки из-за коронавируса не осуществлялись). То есть изменения, касающиеся
количества транспортных средств – это приведение в соответствие фактически используемого транспорта к планируемому количеству.

Суммарная провозная способность автобусов, которые будут осуществлять перевозки в 2021 году, составит более 32 5000 пассажиров на время перевозок.

Также в дни массовых перевозок планируется усилить работу трамваев, троллейбусов и автобусов на соответствующих маршрутах - для
организации перевозки населения к автостанции «Аврора», Хлебной площади, пл. им. Кирова и др.

По всем маршрутам будет осуществляться непрерывный диспетчерский мониторинг выполнения расписания движения и работы планового количества автобусов с помощью средств объективного контроля, в том числе, системы ГЛОНАСС.

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