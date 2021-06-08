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В дни фестиваля «ВолгаФест-2021» на набережной будет работать мобильный пункт вакцинации

8 июня 2021 14:59
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Пройти вакцинацию от COVID-19 может любой житель области старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний.

В Самаре в дни фестиваля набережных «ВолгаФест-2021» на 2-й очереди набережной реки Волги (у бассейна ЦСК ВВС) по графику будет работать мобильный пункт вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

Мобильный пункт будет работать 7 дней: 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20 июня - с 12.00 до 20.00. 

Пройти вакцинацию от COVID-19 может любой житель области старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Перед вакцинацией жителей проконсультирует врач-терапевт, измерит температуру, сатурацию, артериальное давление, произведет осмотр и примет решение о проведении вакцинации. Если нет противопоказаний, то сделает прививку первым компонентом вакцины. После — предоставит памятку и назначит дату повторной вакцинации.

Прививка от COVID-19 позволяет сформировать иммунитет в отношении новой коронавирусной инфекции.

 

 

Теги: «ВолгаФест-2021» вакцинация набережная

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