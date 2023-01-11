В детском саду «Чудо-град» в Южном городе детям интересно и познавательно

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«Главное, что ребёнок здесь как дома», – именно так говорят мамы о садике в Волжском районе.



В детском саду «Чудо-град», который работает в Южном городе, детям интересно и познавательно. Здесь оформленные стены в коридорах помогают в обучении, а с малых лет ребята изучают программирование в игровой форме. Особое внимание уделяют патриотическому воспитанию – сделали музейное пространство.



Современные дошкольные учреждения создают во всех городах и районах области. 57 ярких детсадов построили и обновили за последние пять лет. К примеру, в Жигулёвске сделали садик, особенностью которого является соляная комната для укрепления иммунитета ребят. Строительство дошкольных учреждений продолжают и в этом году. Так, ведутся работы по возведению детского сада в Промышленном районе Самары, ввести в эксплуатацию планируют до конца года.

Фото: пресс-служба правительства СО