В детском лагере "Лесная сказка" провели День безопасности

В Кинельском районе на территории молодежного центра «Лесная сказка» прошел «День безопасности», организованный самарским отделением Российского военно-исторического общества.

В мероприятии, наряду с представителями областной противопожарной службы, добровольцами и ветеранами, приняли участие сотрудники регионального управления МЧС России.

Они продемонстрировали ребятам аварийно –спасательный автомобиль «Лада Ларгус» и квадроцикл, стоящие на вооружении ведомства. Особенностью квадроцикла является возможность проезда в труднодоступные места при тушении ландшафтных пожаров.

Ребята, отдыхающие во второй смене лагеря «Страна Героев», посмотрели презентацию по истории пожарного дела за полувековой период от становления до современности, посетили выставку техники и приняли участие в пожарной эстафете.

Разделившись на 10 команд по 25 участников должны были надеть снаряжение пожарного, развернуть пожарный рукав, "подключиться к источнику воды" (перенести в полной экипировке на скорость воду в емкости), "спасти пострадавшего" и на носилках вынести его из зоны задымления.

В завершающей части эстафеты участникам отвечали на вопросы викторины по правилам пожарной безопасности.

Все команды достойно справились с заданиями. Ребята признались, что стали с еще большим уважением относится к тяжелой, но такой важной службе пожарного - спасателя, сообщает пресс-служба облМЧС.

Фото: ГУ МЧС СО