В День воинской славы возложили цветы к Вечному огню в Самаре

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5 декабря на площади Славы состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню, посвященная 81-й годовщине со Дня начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой.

В День воинской славы в мероприятии приняли участие ветераны, представители органов власти, общественных организаций.

От Главного управления МЧС России по Самарской области цветы к горельефу «Скорбящей Матери-Родине» возложил заместитель начальника по гражданской обороне и защите населения, полковник Алексей Александрович Крючков.