В День сотрудника ОВД самарские полицейские познакомили подрастающее поколение с особенностями своей службы

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В День сотрудника органов внутренних дел Самарская областная общественная организация ветеранов ОВД и ВВ устроила встречу учащихся Лицея Государственной службы и правоохранительных органов с сотрудниками полиции.

Актив ветеранского движения в лице Вячеслава Михайловича Лебедева и Светланы Юрьевны Бурый пригласили ребят посетить отделы полиции УМВД Самары. Учащиеся с радостью откликнулись на приглашение, подготовили праздничные открытки и, разделившись на несколько групп, отправились в гости к полицейским.



В рамках встреч учащиеся Лицея вместе с ветеранами пожелали сотрудникам самарского гарнизона полиции успехов в службе, новых достижений, мира, добра, благополучия и прочитали стихотворения со словами благодарности за их нелегкий труд. Полицейским, чьи семьи в нескольких поколениях решили посвятить жизнь служению в органах внутренних дел и обеспечению безопасности граждан, вручили знак почета «Династия МВД России».



Сотрудники полиции поблагодарили ребят за такое трогательное поздравление, а затем рассказали им о службе в органах внутренних дел, о целях и задачах, стоящих перед сотрудниками различных подразделений полиции, обсудили с учащимися, каким качествами должен обладать настоящий сотрудник ОВД. Вместе с полицейским и ветеранами ребята заглянули в кабинеты сотрудников, встретились с представителями различных служб и подразделений и задали интересующие их вопросы. Особенно заинтересовало лицеистов посещение подразделения ГИБДД, где инспекторы рассказали им о предназначении патрульной машины; объяснили, чем она отличается от гражданского автомобиля и для чего; показали в действии специальные звуковые и световые устройства, которыми оборудован служебный транспорт. Все ребята с большим удовольствием сфотографировались за рулем патрульной машины.



В завершение встреч полицейские отметили, что всегда рады видеть в рядах органов внутренних дел неравнодушных, ответственных и принципиальных людей, готовых всегда прийти на помощь.

Фото: ГУ МВД СО