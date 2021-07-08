В День семьи, любви и верности семья из Сызрани представила регион на конкурсе «Успешная семья Приволжья»

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В Чебоксарах проходит финал окружного фестиваля-конкурса, направленного на пропаганду и укрепление семейных ценностей, «Успешная семья Приволжья». Самарскую область представляет многодетная семья Марии и Ильи Филипповых из Сызрани. Супруги воспитывают 2 родных и 7 приемных детей. Сегодня, в День семьи, любви и верности состоится награждение семей-победителей окружного конкурса.

На конкурс в столицу Чувашии прибыли 14 семей из всех регионов ПФО, воспитывающие двух и более несовершеннолетних детей, включая приемных и находящихся под опекой. В окружном финале принимают участие победители муниципальных и региональных отборочных этапов. Итоговая конкурсная программа включает четыре тура: «Презентация семьи», «Творческий номер на свободную тему», «Культурно-познавательный конкурс», «Рассказ о своем регионе». Семьям предстоит рассказать о себе, о своих жизненных целях и интересах, об уникальности родного региона, а также проявить таланты и продемонстрировать широкий кругозор.

В церемонии открытия приняли участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев, представители Федерального Собрания РФ, органов исполнительной власти Чувашской Республики.

«В этом году уже 8-й по счету финал окружного Конкурса проводится здесь, на Чувашской земле. Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров считает очень важной поддержку многодетных семей и продвижение семейных ценностей в округе. Семья – это безусловная ценность, это фундамент общества и основа личностного развития каждого человека. Именно в семье происходит наше становление и закладываются основы поведения, оценок, личных качеств. Семья дает нам шкалу, с которой мы соотносим все события и этапы нашей судьбы. Значение домашнего очага и роль родителей, которые передают свой опыт и взгляды детям, – огромно и неоспоримо», – отметил в своем выступлении заместитель полпреда Олег Машковцев.

Свою формулу семейного счастья многодетная семья Филипповых из Сызрани вывела уже давно – всех своих детей супруги крепко любят, относятся к ним с большой заботой и вниманием, поощряют их творческие начинания. Все их дети активно участвуют во всевозможных олимпиадах, фестивалях, побеждают на всероссийских конкурсах.

В Самарской области желание семей растить много детей поддерживают и поощряют. Улучшение качества жизни семей с детьми - один из приоритетов стратегии лидерства региона, которая была разработана по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей. Сегодня в губернии для семей с детьми действует более 30 различных мер социальной поддержки, выплаты и пособия получают более 100 тысяч семей, в которых воспитываются более 200 тысяч детей.

Семейный бюджет Филипповых поддерживают ежемесячное пособие на всех детей и ежемесячная денежная выплата на ребенка от 3 до 7 лет включительно в размере 5500руб., которую они получают на двоих детей. В этом году такой выплатой уже смогли воспользоваться почти 90 000 семей региона.