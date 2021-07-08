Я нашел ошибку
Главные новости:
Более 150 предприятий Самарской области подали заявки на участие в нацпроекте
Более 150 предприятий Самарской области подали заявки на участие в нацпроекте
Биологи Самарского университета подали патент на грецкие орехи
Биологи Самарского университета подали патент на грецкие орехи
«РКС-Самара» завершили работы на ул. Галактионовской
«РКС-Самара» завершили работы на ул. Галактионовской
Дмитрий Азаров рассказал, останется ли работать губернатором Самарской области
Дмитрий Азаров рассказал, останется ли работать губернатором Самарской области
В День семьи, любви и верности семья из Сызрани представила регион на конкурсе «Успешная семья Приволжья»
В День семьи, любви и верности семья из Сызрани представила регион на конкурсе «Успешная семья Приволжья»
Самара вошла в топ-5 городов-миллионников по числу обращений пациентов к врачам перед вакцинацией от коронавируса
Самара вошла в топ-5 городов-миллионников по числу обращений пациентов к врачам перед вакцинацией от коронавируса
Полицейские в Тольятти Тольятти провели профилактическую лекцию для пенсионеров 
Полицейские в Тольятти Тольятти провели профилактическую лекцию для пенсионеров 
Удаленщики жалуются на увеличение нагрузки, но возвращаться в офисы не хотят
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.06
0.79
EUR 87.56
0.56
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Состоится пешеходная экскурсия «Звёзды кинематографа в Самаре»
В Самаре проходят всероссийские соревнования по системному администрированию VSFI
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников ГИБДД с 85-летием инспекции
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В День семьи, любви и верности семья из Сызрани представила регион на конкурсе «Успешная семья Приволжья»

8 июля 2021 11:53
72
В День семьи, любви и верности семья из Сызрани представила регион на конкурсе «Успешная семья Приволжья»

В Чебоксарах проходит финал окружного фестиваля-конкурса, направленного на пропаганду и укрепление семейных ценностей, «Успешная семья Приволжья». Самарскую область представляет многодетная семья Марии и Ильи Филипповых из Сызрани. Супруги воспитывают 2 родных и 7 приемных детей. Сегодня, в День семьи, любви и верности состоится награждение семей-победителей окружного конкурса.

На конкурс в столицу Чувашии прибыли 14 семей из всех регионов ПФО, воспитывающие двух и более несовершеннолетних детей, включая приемных и находящихся под опекой. В окружном финале принимают участие победители муниципальных и региональных отборочных этапов. Итоговая конкурсная программа включает четыре тура: «Презентация семьи», «Творческий номер на свободную тему», «Культурно-познавательный конкурс», «Рассказ о своем регионе». Семьям предстоит рассказать о себе, о своих жизненных целях и интересах, об уникальности родного региона, а также проявить таланты и продемонстрировать широкий кругозор. 

В церемонии открытия приняли участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев, представители Федерального Собрания РФ, органов исполнительной власти Чувашской Республики.

«В этом году уже 8-й по счету финал окружного Конкурса проводится здесь, на Чувашской земле. Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров считает очень важной поддержку многодетных семей и продвижение семейных ценностей в округе. Семья – это безусловная ценность, это фундамент общества и основа личностного развития каждого человека. Именно в семье происходит наше становление и закладываются основы поведения, оценок, личных качеств. Семья дает нам шкалу, с которой мы соотносим все события и этапы нашей судьбы. Значение домашнего очага и роль родителей, которые передают свой опыт и взгляды детям, – огромно и неоспоримо», – отметил в своем выступлении заместитель полпреда Олег Машковцев.

Свою формулу семейного счастья многодетная семья Филипповых из Сызрани вывела уже давно – всех своих детей супруги крепко любят, относятся к ним с большой заботой и вниманием, поощряют их творческие начинания. Все их дети активно участвуют во всевозможных олимпиадах, фестивалях, побеждают на всероссийских конкурсах. 

В Самарской области желание семей растить много детей поддерживают и поощряют. Улучшение качества жизни семей с детьми - один из приоритетов стратегии лидерства региона, которая была разработана по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей. Сегодня в губернии для семей с детьми действует более 30 различных мер социальной поддержки, выплаты и пособия получают более 100 тысяч семей, в   которых воспитываются более 200 тысяч детей.

Семейный бюджет Филипповых поддерживают ежемесячное пособие на всех детей и ежемесячная денежная выплата на ребенка от 3 до 7 лет включительно в размере 5500руб., которую они получают на двоих детей. В этом году такой выплатой уже смогли воспользоваться почти 90 000 семей региона.

 

Теги: День Семьи

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Дмитрий Азаров поздравил земляков со Всероссийским днем семьи, любви и верности
08 июля 2021, 12:35
Дмитрий Азаров поздравил земляков со Всероссийским днем семьи, любви и верности
Семья всегда была хранительницей духовных, национальных и культурных традиций, служила главным связующим звеном между поколениями, отметил Губернатор. Общество
0
В центре внимания
Дмитрий Азаров поздравил земляков со Всероссийским днем семьи, любви и верности
8 июля 2021  12:35
Дмитрий Азаров поздравил земляков со Всероссийским днем семьи, любви и верности
3
«РКС-Самара» завершили работы на ул. Галактионовской
8 июля 2021  12:10
«РКС-Самара» завершили работы на ул. Галактионовской
27
Дмитрий Азаров рассказал, останется ли работать губернатором Самарской области
8 июля 2021  12:03
Дмитрий Азаров рассказал, останется ли работать губернатором Самарской области
40
Сильная жара снова идет в Самарскую область
8 июля 2021  10:17
Сильная жара снова идет в Самарскую область
155
Речь об этом зашла в эфире программы «Главная тема» н телеканале «Самара 24». 
7 июля 2021  23:33
Дмитрий Азаров рассказал, почему возглавил список «ЕР» на выборах в Госдуму и останется ли работать губернатором 
1202
Весь список