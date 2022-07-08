В День семьи, любви и верности открытый урок безопасности для детей прошел в оздоровительном центре «Волжанин»

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В детском загородном стационарном оздоровительном центре «Волжанин» в День семьи, любви и верности прошли занятия с детьми по безопасности на воде.

В мероприятии приняли участие начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Самарской области Наталья Васильевна Нестерова, спасатели ОСВОД, а также уполномоченный по правам ребёнка в Самарской области Марина Вадимовна Тарасова. Спасатели рассказали, как вести себя на воде и какие посещать места для купания, о правилах поведения на воде в экстренной ситуации. Рассказали и показали детям как оказывать первую помощь утопающему. Как правильно бросать спасательный круг, а также как правильно подбирать и одевать спасжилет. Ребята узнали, как правильно проводить сердечно-легочную реанимацию на манекене «Максим».

«Летом вода подразумевает под собой отдых, но на воде необходимо знать правила безопасности как взрослым, так и детям. Для взрослых это постоянно нахождение непосредственно близости от своих детей и купание только в установленных местах», - рассказывает Наталья Нестерова.

Всего на мероприятии приняли участие 3 отряда детей в количестве 70 человек, каждый ребёнок попробовал себя в роли спасателя, оказывающего помощь пострадавшему. И каждый из ребят попробовал подать спасательный круг условному тонувшему в воду.

«Ребенок должен понимать, как вести себя на воде, какое должно быть поведение, что необходимо сделать в первые минуты после того, как он увидел, что человеку необходима помощь. Желательно, чтобы такие мероприятия проводились как можно чаще», - отметила Директор детского оздоровительного лагеря Анастасия Кузнецова.

Ребятам так понравилось увлекательное мероприятие, что они еще долго не хотели расставаться со своими гостями.

Подобные уроки безопасности имеют большое значение для развития у детей навыков безопасного поведения, и позволяют уберечь их от несчастных случаев не только во время летних каникул, но и в любое другое время, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: ГУ МЧС СО