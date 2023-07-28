В День памяти Святого князя Владимира самарские росгвардейцы приняли участие в праздничной литургии

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Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Самарской области почтили память Святого равноапостольного князя Владимира - небесного покровителя войск национальной гвардии Российской Федерации. Торжественное богослужение прошло в храме Иверского монастыря.

Покровительство Святого равноапостольного князя Владимира неизменно расценивается как знак высокого государственного и духовного предназначения Росгвардии. В ходе таинства священник Александр напомнил собравшимся, что с именем князя Владимира неразрывно связано эпохальное событие, ставшее самым значимым в становлении христианской веры на Руси — Крещение Руси. Это важное историческое событие оказало значительное влияние на общественное, духовное и культурное развитие народов России и на укрепление российской государственности.

«Небесный заступник святой равноапостольный князь Владимир для нас был и является защитником, образцом служения Отечеству. Сегодня, обращаясь в своих молитвах к святому Владимиру, мы просим, чтобы он укрепил дух наших воинов, дал им здравия и небесное покровительство», - отметил клирик монастыря Александр Куликов.

Священнослужитель совершил православный обряд елеопомазания росгвардейцев, благословил на ратную службу и пожелал помощи Божией в служении на благо Отечества.