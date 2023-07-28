Я нашел ошибку
Главные новости:
В Сызранском районе в ДТП пострадал ребенок
В Сызранском районе в ДТП пострадал ребенок
Прогноз погоды в Самаре на 29-30 июля: аналитика Яндекс Погоды
Прогноз погоды в Самаре на 29-30 июля: аналитика Яндекс Погоды
Стало известно, кто может занять место IKEA в ТЦ МЕГА в Самаре
Стало известно, кто может занять место IKEA в ТЦ МЕГА в Самаре
В Госдуме предлагают сажать даже за мелкие взятки
В Госдуме предлагают сажать даже за мелкие взятки
К проекту «Самарского Стройфарфора» подключился Самарский металлургический колледж
К проекту «Самарского Стройфарфора» подключился Самарский металлургический колледж
В Самаре пройдут соревнования по вольной борьбе
В Самаре шиномонтажника-наркомана задержали на улице с мефедроном
В Самаре шиномонтажника-наркомана задержали на улице с мефедроном
Для семей с детьми в Самарской области сформирован целый комплекс мер социальной поддержки
Для семей с детьми в Самарской области сформирован целый комплекс мер социальной поддержки
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.02
-0.03
EUR 100.22
0.5
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
4 августа самарцев приглашают на акцию "Солнечный зоопарк"
Самарцев приглашают к участию в хакатоне «Креатив на Волге»
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В День памяти Святого князя Владимира самарские росгвардейцы приняли участие в праздничной литургии

28 июля 2023 10:03
129
В День памяти Святого князя Владимира самарские росгвардейцы приняли участие в праздничной литургии

Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Самарской области почтили память Святого равноапостольного князя Владимира - небесного покровителя войск национальной гвардии Российской Федерации. Торжественное богослужение прошло в храме Иверского монастыря.

Покровительство Святого равноапостольного князя Владимира неизменно расценивается как знак высокого государственного и духовного предназначения Росгвардии. В ходе таинства священник Александр напомнил собравшимся, что с именем князя Владимира неразрывно связано эпохальное событие, ставшее самым значимым в становлении христианской веры на Руси — Крещение Руси. Это важное историческое событие оказало значительное влияние на общественное, духовное и культурное развитие народов России и на укрепление российской государственности.

«Небесный заступник святой равноапостольный князь Владимир для нас был и является защитником, образцом служения Отечеству. Сегодня, обращаясь в своих молитвах к святому Владимиру, мы просим, чтобы он укрепил  дух наших воинов, дал им здравия и небесное покровительство»,  - отметил  клирик монастыря Александр Куликов.           

Священнослужитель совершил православный обряд елеопомазания росгвардейцев, благословил на ратную службу и пожелал помощи Божией в служении на благо Отечества.

Теги: Росгвардия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре росгвардейцы отработали действия при поступлении сигнала «Тревога» из детского оздоровительного лагеря
21 июля 2023, 10:30
В Самаре росгвардейцы отработали действия при поступлении сигнала «Тревога» из детского оздоровительного лагеря
Подразделениями вневедомственной охраны Росгвардии осуществляется охрана 70% объектов летнего отдыха детей. Общество
514
За нарушения законодательства в области оборота оружия в регионе изъято 237 единиц гражданского оружия
19 июля 2023, 13:02
За нарушения законодательства в области оборота оружия в регионе изъято 237 единиц гражданского оружия
В региональном управлении Росгвардии подвели итоги работы подразделений лицензионно-разрешительной работы. Общество
528
Под Самарой росгвардейцы в кратчайшие сроки задержали подозреваемого в ограблении магазина
18 июля 2023, 11:38
Под Самарой росгвардейцы быстро задержали подозреваемого в ограблении магазина
Продавец рассказала, что злоумышленник открыто похитил выручку – его добычей стали 1400 рублей. Криминал
691
В центре внимания
В микрорайоне с опережением сроков идет очередной – уже шестой – этап строительства Северного шоссе.
27 июля 2023  20:59
Дмитрий Азаров проверил ход строительства дорожной инфраструктуры в Красноглинском районе Самары
458
в Самаре на участках, отремонтированных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», устанавливают новые брендированные щиты
27 июля 2023  14:02
В Самаре на участках, отремонтированных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», устанавливают новые брендированные щиты
2120
В Самаре сняты ограничения движения по Фрунзенском мосту
27 июля 2023  13:57
В Самаре сняты ограничения движения по Фрунзенском мосту
433
Дмитрий Азаров рассказал о строительстве дорог в Самаре и области
27 июля 2023  13:33
Дмитрий Азаров рассказал о строительстве дорог в Самаре и области
320
Дмитрий Азаров рассказал о развитии ведущих самарских предприятий
27 июля 2023  12:16
Дмитрий Азаров рассказал о развитии ведущих самарских предприятий
487
Весь список