В день науки Правительство Самарской области заняли молодые учёные.

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В понедельник, 8 февраля, в День российской науки Правительство Самарской области стало площадкой для диалога молодых учёных и исследователей. Именно здесь проходит форум молодежных идей научно-образовательного центра «Инженерия будущего».

По инициативе Губернатора Дмитрия Азарова студенты, аспиранты и молодые преподаватели под руководством лучших учёных губернии собрались в здании областного Правительства на своеобразный «мозговой штурм». Работают ребята прямо в залах и кабинетах «Белого дома» по пяти направлениям: двигательные и топливные системы нового поколения, интеллектуальные транспортные системы, аэрокосмические технологии и системы, сектора новых инженерных компетенций в медицине и искусственный интеллект в инжиниринге для проектирования, производства и эксплуатации новых изделий: «умное агро». Направления форума выбраны неслучайно: они ключевые для научно-образовательного центра «Инженерия будущего».



Приветствуя участников форума, Глава региона поздравил учёных с профессиональным праздником и пожелал плодотворной работы:

«Очень рассчитываю, что каждый из вас не на словах, а на деле внесёт вклад в развитие российской науки», - пожелал молодым ученым Губернатор.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что Самарская область богата именами выдающихся ученых, конструкторов в области аэрокосмической отрасли, медицины, химии инженерной науки.

«Я хочу вам пожелать таких же успехов, чтобы ваши имена были вписаны в историю российской и мировой науки, - обратился Губернатор к молодым ученым. - Я надеюсь, что сегодня вместе с нашими академиками, состоявшимися учеными вы плодотворно поработаете по темам научно-образовательного центра, созданного в Самарской области. Я очень рад, что наш НОЦ «Инженерия будущего» в прошлом году получил поддержку федерального Правительства. Да, впереди еще тернистый путь, но мы надеемся, что наш НОЦ, который уже объединил 5 регионов, университеты из 9 субъектов нашей страны, включая Москву и Санкт-Петербург, непременно добьётся успехов».

Дмитрий Азаров выразил надежду, что лучшие представители «поколения инноваторов» подключатся к работе НОЦ в полной мере и помогут не только развить существующие, но и определить новые векторы его развития, предложат новые алгоритмы успеха. При этом Губернатор подчеркнул - все предложения должны быть «живыми», не оторванными от реальности: «Очень надеюсь, что именно вы, люди, которые уже сегодня закладывают будущее развитие нашей страны, региона, подскажете самые перспективные направления, а в тех направлениях, которые мы уже выбрали, подскажите правильные алгоритмы, направления научной деятельности. Вы - поколение талантов, и мы на вас рассчитываем!».

Фото: Департамент информационной политики