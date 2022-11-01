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В День народного единства в Самарской области пройдут патриотические, культурные и просветительские мероприятия

1 ноября 2022 13:31
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В День народного единства в Самарской области пройдут патриотические, культурные и просветительские мероприятия

День народного единства – праздник единства многонационального народа России. В Самарской области стало традицией проводить этот день разнообразные выставки, викторины, литературные дискуссии, спортивные соревнования, а также открытые ярмарки и культурные программы, которые демонстрируют разнообразие национальных традиций и обрядов, кухонь, костюмов.

Единство – важнейшее достояние самарской земли, где в дружбе и согласии живут люди более 150 национальностей и 20 конфессий. И каждый человек – будь то заслуженный ветеран или молодой профессионал – вносит свой вклад в развитие региона, формирует его будущее. 2022 год продемонстрировал, насколько сильны в единстве жители Самарской области. В условиях беспрецедентных вызовов, каждый житель региона сумел сохранить главные качества: отзывчивость, доброту, чуткость. Более 1,5 тысяч тонн гуманитарного груза, 84 гуманитарные колонны отправлены из нашего региона на Донбасс. Самарская область стала первым регионом в России, официально закрепившим шефство над городом в ДНР – г.Снежное, где сейчас идет активная работа по восстановлению города. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на встрече с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным отметил, что «в помощь Донбассу включились буквально все жители региона. Это и пожертвования людей, общественных организаций, предприятий». Такая работа удостоилась высокой оценки и благодарности Президента.

Одним из  главных направлений в программе основных мероприятий ко Дню народного единства станет адресная работа региона со всеми, кто оказался на передовой новейшей истории. Это своеобразный способ сказать «Спасибо!» тем, кто не остался в стороне и внес свой вклад в борьбе за мир, правду, справедливость.

Тематическая выставка #МЫВМЕСТЕ в СКК «Дворец спорта» имени Владимира Высоцкого позволит окунуться в культурное многообразие, историческое и национальное единство людей, проживающих в нашем регионе, и стране. Ее участниками станут семьи военных и мобилизованных граждан, жители ЛНР и ДНР, которые приняли решение начать новую жизнь на Самарской земле, а также волонтеры, строители, учителя, врачи, представители промышленности и бизнеса, общественные деятели. Для них подготовлена насыщенная интерактивная и концертная программа «Мы вместе» Всероссийского фестиваля «Душа баяна» в рамках Года культурного наследия народов России.

С 4 на 5 ноября в Самарской области, как и по всей стране, пройдет «Ночь искусств» под общим девизом «Искусство объединяет». Более трехсот учреждений культуры Самарской области подготовили содержательные и многообразные программы, которые в полной мере раскрывают богатое, яркое культурное и духовное наследие нашей огромной и многонациональной страны. В рамках акции можно будет бесплатно посетить постоянные экспозиции музеев, сходить всей семьей в театр или отправиться на мастер-класс по изготовлению народных орнаментов и кукол. Культурная программа стартует с самого утра и завершится поздним вечером. Так, 4 ноября в Новокуйбышевске с 10 утра в фойе 1-го этажа Дворца культуры гостей и жителей города ждет выставка декоративно-прикладного творчества народностей Самарской области. Продолжением творческой выставки станет концертная программа «Славься, Отечество!».

В Сызрани в модельной библиотеке-филиале № 2 пройдет патриотический квест «Мы патриоты Родины своей!». На каждом этапе участники игры получают по две буквы и по два пазла, чтобы на финише составить из букв слова, а из пазлов – картинку ко Дню народного единства. Завершит программу концерт «К подвигу героев песней прикоснусь», в котором прозвучат патриотические песни в исполнении учащихся школы искусств им. А. Островского. В Краеведческом музее Чапаевска пройдет интерактивная программа «Культурная мозаика», в рамках которой будут представлены выставка авторской коллекции кукол в национальных костюмах, мастер-класс декоративно-прикладного творчества «Золотая игла», выставка конкурсных творческих работ из природного материала «Осенний калейдоскоп», экскурсия по вечернему музею с осмотром фотовыставки «Обряды и традиции разных народов». Завершением вечера станет показ кинофильма «Донбасс. Окраина» в кинозале ДК им. А.М. Горького, начало в 19.00. В Тольяттинской филармонии в 19:00 начнется интерактивная акция «За кулисами филармонии»: можно будет проверить свои знания музыки и истории, попробовать поиграть на музыкальных инструментах и подирижировать оркестром.

Афиша культурных событий «Ночи искусств» в столице региона ориентирована на широкую аудиторию. В Самарском художественном музее с 18:00 стартуют увлекательные мастер-классы по изготовлению арт-объектов, и авторские лекции. В Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдут творческие встречи, мастер-классы, авторские показы и вокальные концерты, начало в 15:00. Самарская областная библиотека для молодёжи с 13:00 до 21:00 предлагает разнообразную программу, которая стартует с подведения итогов онлайн-акции «Читаем вместе» в партнерстве с Донецкой республиканской библиотекой для молодежи и Луганской библиотекой для молодежи.

Музей им.П.В.Алабина с 18:00 до 21:00 организует тематические зоны, посвященные традициям и обычаям народов России, мастер-классы по изготовлению народных орнаментов и кукол, просветительский лекторий и чтение народных сказаний. Для детей – познавательные экскурсии по постоянной экспозиции «Корни сказок», обучающие мастер-классы от археологов, спектакль по жигулевскому преданию «Жадный барин».

С 18:00 Музей Модерна приглашает на экскурсию в рамках постоянной экспозиции музея (интерьеры в стиле модерн) и на просмотр выставки «Реклама Ар-нуво». В рамках акции можно также посетить выставку «Темный модерн» и послушать чтение стихов поэтов Серебряного века. В 16:00 и 18:00 Дом-музей им.Ленина приглашает на интерактивное путешествие по выставке «Карусель советского детства».

В 18:30 Самарский академический театр драмы им.М.Горького приглашает на легендарный спектакль «Полёт над гнездом кукушки» (16+) по пьесе Дейла Вассермана в постановке Валерия Гришко. В 15:00 Самарский академический театр оперы и балета им. Д.Д.Шостаковича приглашает на оперу Александра Бородина «Князь Игорь».

Подробная карта «Ночь искусств 2022» доступна на сайте Культура. РФ: https://artnight.culture.ru/.

С 3 по 8 ноября каждый житель Самарской области может присоединиться к Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант». За пять лет количество участников диктанта в Самарской области возросло более чем в 10 000 раз с 350 человек в 2016 году до более 82 тысяч человек в 2021. В этом году уникальной площадкой диктанта в Самарской области станет «Парк дружбы народов». В 2022 году просветительская акция «Большой этнографический диктант» приобретает особый смысл. Единство, знание и уважение традиций и культур различных народов – базовая ценность России. Укрепление общегражданского единства, мира и согласия всегда выгодно отличало Самарскую область и служило крепкой основой для развития добросердечных отношений между людьми разных национальностей и вероисповеданий. Сохранение разнообразных культурно-этнических традиций на территории одного региона – уникальный опыт Самарской области. Принять участие в акции в онлайн-формате можно с 3 по 8 ноября на официальном сайте www.miretno.ru. В офф-лайн формате принять участие можно 3 ноября, придя на одну из следующих площадок: «Дом дружбы народов» .Самара, ул.Воронежская, 9), Самарская историческая мечеть (г.Самара, ул.А.Толстого, 61), Софийский собор .Самара, ул.Соколова, 1А). Начало диктанта в 11:00, начало регистрации в 10:00.

В День народного единства в Самарской области запланированы спортивные мероприятия, девиз которых «Спорт объединяет». Так в областной столице на Набережной в районе бассейна ЦСКА пройдет Самарский полумарафон «В беге мы едины». Принять участие в забеге смогут участники в возрасте 16 лет и старше; бегу по шоссе на дистанции 10 км – участники в возрасте 14 лет и старше, на дистанции 3 км – участники в возрасте 11 лет и старше, на дистанции 600 м дети до 10 лет. Требуется предварительная регистрация: https://russiarunning.com/event/SamarskiyPolumarafonVbegemyedinygSamara/

В Тольятти 4 ноября в УСК «Олимп» (Приморский б-р, 49) пройдет церемония закрытия Спартакиады боевых искусств и будо-шоу юбилейной XV Спартакиады «Непобедимая Держава». Спартакиада боевых искусств «Непобедимая Держава 2021/2022» – это культурно-спортивное мероприятие по единоборствам в области детского и юношеского спорта. Ключевой задачей которого является популяризация спорта как искусства, как универсального объединяющего инструмента, являющегося частью общей культура страны и нации. Спортивные единоборства в значительной степени формируют физическую и духовную закалку будущих защитников Отечества, акцентируя внимание на духовно-патриотическом настрое, приверженности традиционным российским ценностям, уважительном отношении к исторической памяти и успехам российских спортсменов. На церемонию закрытия приглашены не только мэтры боевого искусства России – Николай Смирнов, Мария Давыдова, Александр Половинкин, но также титаны литературы и кинематографического искусства – Андрей Белянин, Андрей Добрунов, Федор Крат. В рамках Спартакиады состоится круглый стол, на котором деятели искусства и спорта совместно обсудят тему «Будущее российского спорта».

 

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